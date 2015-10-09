Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 23:54
 

Армения сотворила сенсацию в матче отбора на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Армения сотворила сенсацию в матче отбора на ЧМ-2026 ©instagram.com/armenian_ff

Сборная Армении одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2026, обыграв Ирландию со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Армении одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2026, обыграв Ирландию со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Героем встречи в Ереване стал полузащитник Эдуард Сперцян, открывший счёт с пенальти на 45-й минуте. Второй гол был организован усилиями Наира Тикнизяна, который отметился результативной передачей на Гранта-Леона Раноса.

У ирландцев на 57-й минуте отличился Эван Фергюсон.

Для армян эта победа стала особенно ценной после тяжёлого поражения от Португалии (0:5) в стартовом туре.

Следующий матч армяне проведут против Венгрии. Игра на выезде состоится 11 октября.


Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 21, мужчины
11 сентября 16:00   •   не начат
Туркестан
Туркестан
(Туркестан)
- : -
Хан Тенгри
Хан Тенгри
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Туркестан
Ничья
Хан Тенгри
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!