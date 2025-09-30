Алиев получил новую работу в сборной Казахстана по футболу

Стала известна судьба Али Алиева в сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

КФФ приняла отставку Алиева

Ранее стало известно, что Талгат Байсуфинов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

Таким образом, в Казахстанской федерации футбола (КФФ) приняли отставку Алиева.

По данным источника, Байсуфинов возьмет на себя руководство национальной командой на время отсутствия основного тренера. Что касается Алиева, то он станет его первым помощником.

Отметим, что Байсуфинов будет руководить командой в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2026 против Лихтенштейна (10 октября) и Северной Македонии (13 октября).

Байсуфинов уже дважды возглавлял сборную Казахстана - в 2016-2017 и 2020-2022 годах. На данный момент он является наставником тренеров (ментором) сборной Казахстана U-21.

Напомним, в шестом туре отборочного турнира к ЧМ-2026 сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры Алиев объявил об отставке с поста главного тренера сборной Казахстана.

Кто возглавит сборную Казахстана?

В федерации отметили, что продолжают переговоры с кандидатами на пост нового главного тренера сборной Казахстана.

"В списке - три иностранных специалиста", - рассказали в КФФ.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)