Алиев объяснил, почему согласился возглавить сборную Казахстана

Казахстанский наставник Али Алиев рассказал о подробностях своего назначения на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

— "Когда поступило предложение, оно было для меня неожиданным. Я приехал, и когда мне сообщили, что вот такая ситуация: сегодня нужно принять сборную Казахстана, нужно её омолодить, нужно, чтобы команда в каждой игре выкладывалась на все сто, которые есть на данный момент у команды, нужны новые лица", — заявил специалист.

"Соответственно, принял это предложение, потому что это честь, определённая, для любого тренера. Сказать "нет" - это очень сложно, так как дорого стоит это предложение", — добавил Алиев в эфире Qazsport.

Напомним, Али Алиев заявил об отставке с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу после разгромного поражения от Бельгии (0:6) в квалификации ЧМ-2026. Специалист официально возглавил национальную команду в мае, сменив россиянина Станислава Черчесова.

Озвучены два кандидата на пост тренера сборной Казахстана после отставки Алиева