Адиев сделал честное признание о возвращении в Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал "Чемпионату", как принимал решение работать в этой стране. До прихода в национальную команду он тренировал карагандинский "Шахтер".

Казахстанская сборная под его руководством заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира она будет выступать в дивизионе В, а также получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

"Когда еще был футболистом, полгода играл за "Женис" из Астаны, после этого почти 20 лет не был в Казахстане. У меня с того периода сохранились ассоциации, и мне, честно сказать, было очень тяжело уговорить себя вернуться сюда работать. Первые три-четыре дня было отрицание, говорил себе: "Не поеду, не поеду". А потом успокоился и понял, что нет смысла ждать. Неизвестно, сколько это продлится, а тут есть конкретное предложение, люди хотят решить определенные задачи, плюс для меня это новый тренерский опыт. В итоге я все-таки согласился, хотя было очень тяжело. А когда приехал, впечатлился новыми преобразованиями в Казахстане. Я понял, что за эти 20 лет страна сделала существенный шаг вперед. Та же Астана, которую я помню, теперь совершенно другой город", - сказал Адиев.

Ранее Адиев рассказал о переговорах с КФФ и интересе со стороны "Ахмата".

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →