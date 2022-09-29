Адиев сделал честное признание о возвращении в Казахстан

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 19:10
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал "Чемпионату", как принимал решение работать в этой стране. До прихода в национальную команду он тренировал карагандинский "Шахтер".

Казахстанская сборная под его руководством заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира она будет выступать в дивизионе В, а также получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

"Когда еще был футболистом, полгода играл за "Женис" из Астаны, после этого почти 20 лет не был в Казахстане. У меня с того периода сохранились ассоциации, и мне, честно сказать, было очень тяжело уговорить себя вернуться сюда работать. Первые три-четыре дня было отрицание, говорил себе: "Не поеду, не поеду". А потом успокоился и понял, что нет смысла ждать. Неизвестно, сколько это продлится, а тут есть конкретное предложение, люди хотят решить определенные задачи, плюс для меня это новый тренерский опыт. В итоге я все-таки согласился, хотя было очень тяжело. А когда приехал, впечатлился новыми преобразованиями в Казахстане. Я понял, что за эти 20 лет страна сделала существенный шаг вперед. Та же Астана, которую я помню, теперь совершенно другой город", - сказал Адиев.

Ранее Адиев рассказал о переговорах с КФФ и интересе со стороны "Ахмата".

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:30
Сборные
"Это футболист Лобановского". Адиев - о Зайнутдинове и интересе "Аталанты"
Сегодня , 19:10
Сборные
Адиев сделал честное признание о возвращении в Казахстан
Сегодня , 18:46
Сборные
Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова после игр Лиги наций
Сегодня , 17:25
Сборные
Игровая форма Дании на ЧМ-2022 обозначила проблему с правами человека в Катаре
Сегодня , 17:03
Сборные
"В "Актобе" обязан поиграть каждый". Экс-игрок сборной Казахстана - о жизни в США, зарплатах в КПЛ и Зайнутдинове
Сегодня , 15:05
Сборные
Магомед Адиев высказался о контракте с Казахстаном после триумфа в Лиге наций
Сегодня , 13:56
Сборные
Лионель Месси оформил дубль и догнал Криштиану Роналду
Сегодня , 12:53
Сборные
Стали известны фавориты ЧМ-2022 по футболу
Сегодня , 09:08
Сборные
Тяжело отказать? Адиев высказался об "Ахмате" после победы с Казахстаном в Лиге наций
Сегодня , 08:38
Сборные
В ЦСКА рассказали о травме Зайнутдинова после триумфа в Казахстане
© 2008 - 2022 ТОО «EML»