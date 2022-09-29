Магомед Адиев высказался о контракте с Казахстаном после триумфа в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался в интервью для "Чемпионата" о переговорах с КФФ, передает корреспондент Vesti.kz. Специалист признался, что решение требует обдуманного подхода.
Казахстан с Адиевым выиграл группу в дивизионе С и пошел на повышение, а тренера хотели видеть в РПЛ.
"Переговоры по продлению контракта идут. Федерация сделала предложение, я пока взял время на раздумье. Я бы сейчас не хотел торопиться с быстрыми подписаниями контрактов, потому что есть время подумать и принять более взвешенное и правильное решение для своей карьеры", - рассказал Адиев.
Ранее российский специалист рассказал, что изменил, когда пришел в сборную Казахстана, чтобы добиться результата.
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