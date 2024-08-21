Адиев раскрыл правду о конфликте с защитником сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, который сейчас возглавляет грозненский "Ахмат", в интервью YouTube-каналу BorodAbata ответил на вопрос о конфликте с защитником "Актобе" и национальной команды Алибеком Касымом, передают Vesti.kz.

– У вас были c Алибеком Касымом разногласия в сборной. Считаете, что футболист способен уехать в европейский чемпионат?

– У меня, практически не бывает разногласий. Есть определенные дисциплинарные моменты, которые я от всех прошу, включая и Касыма, и любого другого. Если футболист этого не выполняет, тогда возникают проблемы или штрафные санкции. Или вспомните, как я его не вызвал в сборную. Никогда не считал, что он слабый футболист. У него есть качества, он молодой, но на тот момент на его позиции я видел других футболистов, которые были более опытными. Хотя я всегда понимал, что завтрашний день за Касымом и его надо будет наигрывать. Если бы я не ушел из сборной, он бы у меня сейчас играл. Но опять же, чтобы выйти на уровень, ему надо физически окрепнуть. Тем более, если Касым перейдет в Россию или уедет куда-то в Европу, потому, что все равно скорости очень разные в чемпионате Казахстана и в чемпионате России. К этому надо привыкать и быть готовым, - сказал он.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов, после чего сосредоточился на работе в "Ахмате", где сначала совмещал посты, а затем подписал новый контракт.