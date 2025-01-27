Адиев отреагировал на уход Черчесова из сборной Казахстана

Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался по поводу отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды, сообщают Vesti.kz.

Напомним, 27 января Казахстанская федерация футбола объявила о расторжении контракта с Черчесовым по взаимному согласию.

"Что у Черчесова не получилось, честно, не знаю. Я смотрел матчи сборной, но как болельщик, и не пытался смотреть, что он делает. Он главный тренер, ему и оценивать. Не получилось дать результат, это всем очевидно. Наверное, это и послужило каким-то катализатором. Скандалы с журналистами? Всякое может быть, но потом они находили общий язык. Наверное, тут все вкупе. Но вы все равно понимаете, что нас, тренеров, все равно судят по результату. Если есть результат, то все закрывается спокойно", - заявил Адиев в интервью ODDS.ru.

Черчесов был назначен на пост тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций и набрала одно очко.

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Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Также тренировал карагандинский "Шахтер" (2021-2022).

Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.