Адиев обратился к футболистам сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 08:00
©КФФ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев выступил с обращением к национальной команде, сообщают Vesti.kz.

"Удачи, команда!", - подписал в сторис Instagram Адиев фотографию игроков и тренерского штаба сборной Казахстана, прикрепив эмодзи сердца.

11 июня сборной Казахстана предстоит товарищеский матч с командой Азербайджана. Игра пройдет в венгерском городе Сомбатхей и начнется 19:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция доступна здесь.

Напомним, 3 июня сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов. На этом посту он сменил Адиева, который покинул команду по семейным обстоятельствам. 

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол Черчесов Станислав

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:21
Сборные
Рекордный матч Азербайджана и Казахстана: на подходе новое достижение и шанс Аймбетова
Сегодня , 10:20
Сборные
Назван лучший футболист в истории Евро. Роналду только 4-й
Сегодня , 10:00
Сборные
Футбольный талант пропустит Евро-2024
Сегодня , 09:20
Сборные
Назван победитель матча Азербайджан - Казахстан
Сегодня , 09:00
Сборные
Сборная Нидерландов оформила второй разгром перед Евро-2024
Сегодня , 08:00
Сборные
Адиев обратился к футболистам сборной Казахстана
Сегодня , 07:40
Сборные
Участник Евро-2024 получил травму во время празднования гола: видео
Сегодня , 07:20
Сборные
Прямая трансляция матча Казахстан - Азербайджан
Вчера , 23:57
Сборные
Стало известно, когда Черчесов начнет работу в сборной Казахстана
Вчера , 23:37
Сборные
Гол Салаха спас Египет от поражения в матче отбора на ЧМ-2026
© 2008 - 2024 ТОО «EML»