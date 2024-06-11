Адиев обратился к футболистам сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев выступил с обращением к национальной команде, сообщают Vesti.kz.

"Удачи, команда!", - подписал в сторис Instagram Адиев фотографию игроков и тренерского штаба сборной Казахстана, прикрепив эмодзи сердца.

11 июня сборной Казахстана предстоит товарищеский матч с командой Азербайджана. Игра пройдет в венгерском городе Сомбатхей и начнется 19:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция доступна здесь.

Напомним, 3 июня сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов. На этом посту он сменил Адиева, который покинул команду по семейным обстоятельствам.