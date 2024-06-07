"Адана Демирспор" обратился к Абату Аймбетову

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Вчера 20:01
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Пресс-служба футбольного клуба "Адана Демирспор" опубликовала в соцсетях пост с обращением к казахстанскому нападающему Абату Аймбетову, передают Vesti.kz.

"Желаем успеха нашему игроку Абату Аймбетову в сегодняшнем товарищеском матче сборной Казахстана против команды Армении", - говорится в напутствии турецкого клуба.

Товарищеская встреча сборных Армении и Казахстана пройдет в Ереване и начнется в 21:00 по времени Астаны. А уже 11-го числа гости проведут контрольную игру с Азербайджаном в венгерском городе Сомбатхей.

При этом Абат не попал в стартовый состав, с которым можно ознакомиться по этой ссылке.

Аймбетов стал игроком "Аданы Демирспор" в феврале, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

В турецкой Суперлиге казахстанец провел 9 матчей и забил 1 гол, тогда как его клуб финишировал на 12-м месте.

Метки:
Аймбетов Абат Турция Адана Демирспор ФК Сборная РК по футболу Футбол Казахстанцы за границей

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