"Абат забил в стиле Месси". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и уходе из ЦСКА

Автор: Алибек Кабенов

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о победе над сборной Северной Ирландии, шансах выхода на Евро-2024 и вероятности трансфера из ЦСКА.

- Бахтиер, какие эмоции после такой игры?

- На наших глазах творится история! Абат просто сумасшедший гол забил в стиле Месси, он большой молодец, наш кормилец (смеется). Мы очень рады. Но мы еще не все сделали, впереди игры.

- Ты ожидал такого результата или думал в определенный период игры, что ничья тоже неплохо?

- Мы верили, сейчас наш менталитет меняется, новый Казахстан, как говорится, и в каждом матче мы выходим, чтобы победить.

- Твоя замена связана с усталостью?

- Просто я еще физически не готов, в этом году много травм, 90 минут еще не выдерживаю.

- Северная Ирландия показала то, что вы и ожидали?

- Да, британский стиль, много фолов и борьбы.

- У нас девять очков после четырех туров, ожидание выхода на Евро лишь укрепляется?

- Да, мы все верим, такого никогда не было в истории, очень хотим войти в историю.

- Эмоции после этой игры столь же сильные, как после Дании?

- Думаю, то же самое. Снова Алип целовал президента (КФФ), песни были, эмоции сумасшедшие. Скоро видео опубликуют, вы это все увидите.

- У Абата спрашивали, готов ли он сбрить бороду, если выйдем на Евро. А ты готов изменить имидж, если квалифицируемся в финальный турнир?

- Могу налысо побриться!

- У тебя отпуск, какие планы?

- Тараз, Тараз и еще раз Тараз. Сразу туда поеду. Соскучился по дому.

- У тебя есть диалог с агентом по поводу будущего?

- Пока не знаю, еще будем разговаривать. Сейчас надо восстановить форму, травмы оставить позади.

- В процентном соотношении, каковы шансы на твой уход из ЦСКА летом?

- Пока тишина, не могу сказать.

Напомним, что сборная Казахстана одержала победу в Белфасте со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Магомеда Адиева набрала девять очков. Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.