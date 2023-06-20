"Абат забил в стиле Месси". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и уходе из ЦСКА

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Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:14
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о победе над сборной Северной Ирландии, шансах выхода на Евро-2024 и вероятности трансфера из ЦСКА. 

- Бахтиер, какие эмоции после такой игры?  

- На наших глазах творится история! Абат просто сумасшедший гол забил в стиле Месси, он большой молодец, наш кормилец (смеется). Мы очень рады. Но мы еще не все сделали, впереди игры. 

- Ты ожидал такого результата или думал в определенный период игры, что ничья тоже неплохо? 

- Мы верили, сейчас наш менталитет меняется, новый Казахстан, как говорится, и в каждом матче мы выходим, чтобы победить. 

- Твоя замена связана с усталостью? 

- Просто я еще физически не готов, в этом году много травм, 90 минут еще не выдерживаю. 

- Северная Ирландия показала то, что вы и ожидали? 

- Да, британский стиль, много фолов и борьбы. 

- У нас девять очков после четырех туров, ожидание выхода на Евро лишь укрепляется? 

- Да, мы все верим, такого никогда не было в истории, очень хотим войти в историю. 

- Эмоции после этой игры столь же сильные, как после Дании? 

- Думаю, то же самое. Снова Алип целовал президента (КФФ), песни были, эмоции сумасшедшие. Скоро видео опубликуют, вы это все увидите. 

- У Абата спрашивали, готов ли он сбрить бороду, если выйдем на Евро. А ты готов изменить имидж, если квалифицируемся в финальный турнир?

- Могу налысо побриться!  

- У тебя отпуск, какие планы? 

- Тараз, Тараз и еще раз Тараз. Сразу туда поеду. Соскучился по дому. 

- У тебя есть диалог с агентом по поводу будущего? 

- Пока не знаю, еще будем разговаривать. Сейчас надо восстановить форму, травмы оставить позади. 

- В процентном соотношении, каковы шансы на твой уход из ЦСКА летом?  

- Пока тишина, не могу сказать. 

Напомним, что сборная Казахстана одержала победу в Белфасте со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Магомеда Адиева набрала девять очков. Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.

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Метки:
Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Аймбетов Абат

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