Абат Аймбетов вызван в сборную Казахстана на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий "Астаны" Абат Аймбетов получил вызов в сборную Казахстана на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Изначально Аймбетов находился в резервном списке, но теперь он попал в основной состав.

Скорее всего, Аймбетов заменит в сборной другого нападающего Алексея Щеткина. Последний травмировался и пропустил матч за "Ротор".

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Напомним, в сентябре сборная Казахстана проведет сразу три матча в рамках отбора на ЧМ-2022: 1 сентября дома с Украиной, затем 4 сентября в гостях с Финляндией и 7-го на выезде с Боснией и Герцеговиной.

Аймбетов в текущем сезоне за "Астану" провел 19 матчей, забил восемь голов и отдал голевую передачу.

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