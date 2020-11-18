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Смена поколений. История выступлений молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро

Несмотря на массу негатива, команда повторила свой рекорд.

Смена поколений. История выступлений молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро
Фото: КФФ©️
Новости спорта Футбол Сборные
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Молодежная сборная Казахстана завершила выступления в отборочном цикле Евро-2021, заняв четвертое место в группе из шести команд. Корреспондент Vesti.kz сравнил результаты нынешней команды U-21 с выступлениями молодежной сборной прошлых лет. 

Отбор на Евро-2006. 12 матчей: две победы, одна ничья, девять поражений


Впервые молодежная сборная Казахстана выступила в отборе перед Евро-2006. Тогда команда за 12 матчей одержала всего две победы. Сборной удалось забить восемь мячей, но пропустила национальная дружина куда больше - 23. Первое место в группе заняла Дания, а затем расположились Украина, Греция, Турция, Грузия и Албания. Сборная Казахстана заняла последнее, седьмое место.



Бомбардиры сборной Казахстана: Алексей Шакин и Вадим Боровский - по два гола; Сергей Скорых, Владимир Яковлев, Тимур Молдагалиев и Пиралы Алиев - по одному мячу. 

Отбор на Евро-2007. Два матча: ничья и поражение

Это был особенный отборочный цикл для нашей "молодежки", так как ей пришлось играть в предварительном этапе. По итогам двух встреч наша сборная пропустила в групповой этап молдаван - 0:1 (0:0, 0:1).

Отбор на Евро-2009. Восемь матчей: две победы и шесть поражений

В этом отборе казахстанским молодым игрокам досталась довольно сложная группа. Первое место в ней безоговорочно заняла сборная Испании, на втором финишировали российские футболисты, а тройку замкнули поляки. Сборные Казахстана и Грузии набрали по шесть очков, но первые были лучше по дополнительным показателям. 



Сначала сборная Казахстана дома проиграла испанцам - 0:1, а отличился в той игре будущий защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике. Во втором туре казахстанцы дома проиграли России с аналогичным счетом. Лишь на 86-й минуте голом отличился Артем Дзюба. Но позже казахстанской сборной засчитали техническое поражение в этом матче со счетом 0:3, а случилось это по той причине, что в игре принимал участие дисквалифицированный Азат Нургалиев. Следом было еще несколько поражений, а самым разгромным из них стал выездной матч с Испанией - 0:5. Тогда в составе хозяев забили Хосе Хурадо, Диего Капель, Боян Кркич, Хуан Мата и Хосе Кальехон. Лучшими матчами казахстанцев в этом цикле стали домашние игры против Грузии (4:1) и Польши (3:0). 

Бомбардиры сборной: Ерзат Кенбаев - четыре гола, Азат Нургалиев и Танат Нусербаев - оба по два, Владимир Носков - один. 

Отбор на Евро-2011. Восемь матчей: одна победа, две ничьих, пять поражений

Группу выиграли шведы, на втором месте финишировали футболисты из Израиля, а тройку замкнули черногорцы. Казахстан с пятью очками завершил цикл на четвертом месте, опередив лишь Болгарию. 

Единственную победу казахстанцы одержали дома над Болгарией - 2:0. Поражений же было много, а самым сокрушительным из них можно назвать гостевое от Швеции - 1:5. 

Бомбардиры сборной: Сабырхан ИбраевВячеслав Эрбес, Руслан КенетаевДамир ДаутовПавел ШабалинХасан АбдукаримовДмитрий Шомко - все по одному голу.

Отбор на Евро-2013. Восемь матчей: ноль побед, четыре ничьих, четыре поражения

Всего четыре очка в восьми матчах и предпоследнее место в группе. Лучше всех сыграли французы, второе место досталось словацкой команде, третье заняли румыны. Сборная Казахстана опередила лишь команду Латвии, в активе которой было всего два очка (оба были заработаны в матчах с Казахстаном). Еще один печальный факт: казахстанцам удалось забить всего дважды за весь отборочный цикл. 



Сборная Франции была представлена целой плеядой будущих звезд. К примеру, на матче, проходившем на "Астана-Арене", голами отметились Реми Кабелля, Антуан Гризманн и Александр Ляказетт

Бомбардиры сборной: Абзал Бейсебеков, Ермек Куантаев - оба по одному голу.

Отбор на Евро-2015. Восемь матчей: три победы и пять поражений

В этом отборочном турнире сборной Казахстана впервые удалось занять место выше предпоследнего. Группу выиграли французы, также нас опередила сборная Исландии. Казахстан с девятью очками по дополнительным показателям оказался выше Армении, а по очкам опередил Беларусь. 



Сборной удалось по разу обыграть команды Беларуси, Армении и Исландии.

Бомбардиры сборной: Роман Муртазаев - три гола, Бауыржан Исламхан - два, Абзал Бейсебеков, Станислав Лунин и Исламбек Куат - все трое по одному.

Отбор на Евро-2017. Восемь матчей: одна победа, одна ничья, шесть поражений

В данном цикле сборной Казахстана удалось добыть очки лишь в матчах с главным аутсайдером группы - Боснией и Герцеговиной. Первые три места за собой застолбили Англия, Норвегия и Швейцария, победившие команду Казахстана дважды. 



Англичане обыграли Казахстан дважды с общим счетом 4:0. Голами тогда отметились Рубен Лофтус-Чик, Нэтан Редмонд, Чуба Акпом и Демарай Грей. В последнем туре казахстанцы дома проиграли Норвегии - 0:3, дубль в составе гостей оформил полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор

Бомбардиры сборной: Мирас Тулиев, Абат Аймбетов и Дидар Жалмукан - по одному голу.

Отбор на Евро-2019. Десять матчей: две победы, четыре ничьих, четыре поражения

Отборочный цикл для сборной Казахстана получился не таким уж плохим. Десять набранных баллов, такого прежде у "молодежки" не было. Команда дважды обыграла Люксембург, дважды сыграла вничью с Болгарией, а еще по разу разошлась миром с черногорцами и словенцами. Лидером группы стала Франция, следом за ней оказались Словения и Черногория. Сборная Казахстана финишировала четвертой, оставив у себя за спиной Болгарию и Люксембург.



Бомбардиры сборной: Максим Федин - три гола, Дидар Жалмукан и Ян Вороговский - по два мяча, Александр Соколенко, Геворг НаджарянОралхан ОмиртаевБахтиер Зайнутдинов и Жандос Солтан - все по одному.

Евро-2021. Десять матчей: три победы, одна ничья, шесть поражений

По количеству очков все не так плохо. Вновь повторение рекорда, вот только команда проиграла все пять домашних матчей. Лидерами группы с отрывом стали испанцы, на втором месте оказались футболисты из Северной Македонии, израильтяне заняли третью позицию. Сборная Казахстана отстала от Израиля на три очка, но опередила Фарерские острова и Черногорию. 



Также сборной удалось повторить рекордный показатель в 12 забитых мячей, который был установлен двумя годами ранее. Но казахстанцы едва не обновили антирекорд по количеству пропущенных мячей - 21. Хуже было лишь в первом отборочном цикле в 2006 году, когда в 12 матчах казахстанцы пропустили 23 гола.

Бомбардиры сборной: Оралхан Омиртаев - четыре гола, Рамазан Каримов - два, Акмаль БахтияровДмитрий БачекВладислав ПрокопенкоЕркебулан СейдахметВячеслав Швырев и Эльхан Астанов - все по одному. 

Напомним, что в последнем туре отборочного турнира Евро-2021 молодежная сборная Казахстана дома уступила сверстникам из Фарерских островов - 2:3. 

Фото: газета "Караван" (1), Никита Басов (2), КФФ (3)

 

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Футбол Сборная РК по футболу Гризманн Антуан Исламхан Бауыржан Куат Исламбек Вороговский Ян Зайнутдинов Бахтиер Бахтияров Акмаль Сейдахмет Еркебулан Казахстан Аль-Айн ФК ЦСКА

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