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Футбол

Мирас Тулиев

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Окжетпес пз 6
Место рождения
Актау
Дата рождения
30 августа 1994 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
178
Вес, кг
72
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес 1
Вторая лига Казахстана 2019 Окжетпес-М 2
Кубок Казахстана по футболу 2019 Окжетпес
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес 15
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Окжетпес 24 0+1 2
Кубок Казахстана по футболу 2018 Окжетпес 3
Вторая лига Казахстана 2017 Иртыш-М 7 2+0 +1/-0 1
Вторая лига Казахстана 2017 Атырау-М 3
Кубок Казахстана по футболу 2017 Атырау
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Атырау
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Иртыш
Вторая лига Казахстана 2016 Окжетпес-М 2 1
Кубок Казахстана по футболу 2016 Окжетпес 1
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Окжетпес 6 2
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21) 3 2
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21) 2
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21) 8 1+0
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Окжетпес 30 1+0 4
Кубок Казахстана по футболу 2015 Окжетпес 1
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21) 5
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21) 5 3
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21) 3
Кубок Казахстана по футболу 2014 Каспий 1
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Каспий 21 3
Кубок Казахстана по футболу 2013 Байтерек 1
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Байтерек 25 3 1
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Байтерек 3
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