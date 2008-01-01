|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|БН Каскелен
|
3
|
|
|
1
|
|270
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|БН Каскелен
|
28
|
1+0
|
|
9
|
1
|2499
|1 (18)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Сункар-д Кс
|
1
|
|
|
|
1
|90
|3 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|БН Каскелен
|
6
|
|
|
|
1
|332
|13 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|БН Каскелен
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|БН Каскелен
|
18
|
2+0
|
|
7
|
4
|1463
|9 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|БН Каскелен
|
2
|
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Окжетпес
|
11
|
1+0
|
|
3
|
2
|767
|1 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|46