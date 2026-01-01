Руслан Кенетаев
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Кубок Казахстана 2011
Команда
Окжетпес
Игры
3
Желтые карточки
1
Мин
156
Первенство Казахстана 2011. Первая лига
Команда
Окжетпес
Игры
24
Гол + Пас
7+0
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
3
Мин
1672
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
Команда
Окжетпес-М
Игры
1
Желтые карточки
1
Мин
72
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
Команда
Окжетпес
Игры
9
Гол + Пас
0+1
Мин
282
Кубок Казахстана по футболу 2012
Команда
Окжетпес
Игры
2
Мин
147
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
Команда
Иртыш-М
Игры
7
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
2
Мин
593
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
Команда
Иртыш
Игры
Мин
Кубок Казахстана по футболу 2013
Команда
Иртыш
Игры
1
Мин
46
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
Команда
Кызылжар
Игры
6
Гол + Пас
1+0
Мин
336
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
Команда
Байтерек
Игры
12
Желтые карточки
2
Мин
853
Кубок Казахстана по футболу 2014
Команда
Кызылжар
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Мин
180
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
Команда
Окжетпес-М
Игры
9
Гол + Пас
4+0
Желтые карточки
2
Мин
705
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
Команда
Окжетпес-М
Игры
7
Гол + Пас
2+0
Мин
629