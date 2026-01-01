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Руслан Кенетаев

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
38 лет
Дата рождения
21 марта 1988
Команды
Казахстан
Вид спорта
Футбол, Пляжный футбол
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен, Персонал
Вес, кг
65
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Кубок Казахстана 2011

Команда
Окжетпес

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
156

Первенство Казахстана 2011. Первая лига

Команда
Окжетпес

Игры
24

Гол + Пас
7+0

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
3

Мин
1672

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012

Команда
Окжетпес-М

Игры
1

Желтые карточки
1

Мин
72

Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012

Команда
Окжетпес

Игры
9

Гол + Пас
0+1

Мин
282

Кубок Казахстана по футболу 2012

Команда
Окжетпес

Игры
2

Мин
147

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013

Команда
Иртыш-М

Игры
7

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
2

Мин
593

Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига

Команда
Иртыш

Игры

Мин

Кубок Казахстана по футболу 2013

Команда
Иртыш

Игры
1

Мин
46

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига

Команда
Кызылжар

Игры
6

Гол + Пас
1+0

Мин
336

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига

Команда
Байтерек

Игры
12

Желтые карточки
2

Мин
853

Кубок Казахстана по футболу 2014

Команда
Кызылжар

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Мин
180

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015

Команда
Окжетпес-М

Игры
9

Гол + Пас
4+0

Желтые карточки
2

Мин
705

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015

Команда
Окжетпес-М

Игры
7

Гол + Пас
2+0

Мин
629


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