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Футбол

Павел Шабалин (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Аксу Ак пз 7
Место рождения
Аксу
Дата рождения
23 октября 1988 (32 года)
Пол
мужской
Рост, см
181
Вес, кг
79
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Иртыш-М

1

1+0

33 2 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Иртыш

22

4+0

1168 5 (6)
Кубок Казахстана 2011 Иртыш

3

270
Лига Европы 2011/12 Иртыш

1

86
Кубок НФЛ 2011 Иртыш-М

1

59 2 (6)
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан

1

1+0

61
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Иртыш

23

5+2

3

1294 2 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Иртыш

7

3+1

533
Чемпионат мира 2014 Казахстан

2

91 5 (6)
Товарищеские матчи 2013 Казахстан

1

18
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Иртыш-М

1

45 3 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Иртыш

28

3+3

+0/-1

3

1315 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Иртыш

4

2+1

1

197
Лига Европы 2013/14 Иртыш

4

1

87
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Актобе

1

1+0

90 5 (137)
Суперкубок Казахстана 2014 Актобе

1

3
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

22

1+2

4

1

828 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Актобе

2

97
Лига чемпионов 2014/15 Актобе

2

21
Лига Европы 2014/15 Актобе

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Актобе-М

2

2+0

161 2 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Актобе

1

1+0

90 47 (145)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Актобе

4

1

126 3 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Окжетпес

12

1+1

767 2 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Актобе-М

1

1+0

46 9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Актобе

1

40
Лига Европы 2015/16 Актобе

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Атырау

25

3+2

1

1

1592 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Атырау

4

213
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Иртыш

21

0+2

3

806 4 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Иртыш

1

90
Вторая лига Казахстана 2017 Иртыш-М

1

1+0

89 8 (16)
Лига Европы 2017/18 Иртыш

1

6
Премьер-Лига Казахстана 2018 Иртыш

20

6+0

+0/-1

2

1200 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Иртыш

1

62
Вторая лига Казахстана 2018 Иртыш-М

3

1+0

182 12 (21)
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018 Иртыш

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2019 Иртыш

6

116 8 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тараз

10 (12)
Вторая лига Казахстана 2020 Аксу Ак

2

97 1 (5)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Аксу Ак

10

1

359 3 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Аксу Ак

2

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