|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Иртыш-М
|
1
|
1+0
|
|
|
|33
|2 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Иртыш
|
22
|
4+0
|
|
|
|1168
|5 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Иртыш
|
3
|
|
|
|
|270
|Лига Европы 2011/12
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|86
|Кубок НФЛ 2011
|Иртыш-М
|
1
|
|
|
|
|59
|2 (6)
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан
|
1
|
1+0
|
|
|
|61
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Иртыш
|
23
|
5+2
|
|
3
|
|1294
|2 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Иртыш
|
7
|
3+1
|
|
|
|533
|Чемпионат мира 2014
|Казахстан
|
2
|
|
|
|
|91
|5 (6)
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|18
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Иртыш-М
|
1
|
|
|
|
|45
|3 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Иртыш
|
28
|
3+3
|
+0/-1
|
3
|
|1315
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Иртыш
|
4
|
2+1
|
|
1
|
|197
|Лига Европы 2013/14
|Иртыш
|
4
|
|
|
|
1
|87
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Актобе
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|5 (137)
|Суперкубок Казахстана 2014
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|3
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
22
|
1+2
|
|
4
|
1
|828
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|97
|Лига чемпионов 2014/15
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|21
|Лига Европы 2014/15
|Актобе
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Актобе-М
|
2
|
2+0
|
|
|
|161
|2 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Актобе
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|47 (145)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
4
|
|
|
1
|
|126
|3 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
12
|
1+1
|
|
|
|767
|2 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Актобе-М
|
1
|
1+0
|
|
|
|46
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|40
|Лига Европы 2015/16
|Актобе
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Атырау
|
25
|
3+2
|
|
1
|
1
|1592
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Атырау
|
4
|
|
|
|
|213
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Иртыш
|
21
|
0+2
|
|
3
|
|806
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2017
|Иртыш-М
|
1
|
1+0
|
|
|
|89
|8 (16)
|Лига Европы 2017/18
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|6
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Иртыш
|
20
|
6+0
|
+0/-1
|
2
|
|1200
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|62
|Вторая лига Казахстана 2018
|Иртыш-М
|
3
|
1+0
|
|
|
|182
|12 (21)
|Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Иртыш
|
6
|
|
|
|
|116
|8 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тараз
|
|
|
|
|
|10 (12)
|Вторая лига Казахстана 2020
|Аксу Ак
|
2
|
|
|
|
|97
|1 (5)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
10
|
|
|
1
|
|359
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Аксу Ак
|
2
|
|
|
|
|115