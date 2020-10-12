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Потери, ощущение дежавю и беззубая атака. Разбор матча Казахстан - Албания в Лиге наций

Исламхан наблюдал за игрой с трибун, а Зайнутдинов не впечатлил.

Потери, ощущение дежавю и беззубая атака. Разбор матча Казахстан - Албания в Лиге наций
Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Казахстана по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций против Албании обеспечила себе приемлемый результат. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему ничья для национальной команды в этой встрече идет больше в плюс, нежели в минус, и оценивает потери казахстанцев.

К матчу третьего тура оба соперника подошли с серьезными потерями. Албанцы недосчитались ряда ведущих игроков, которых из-за новой вспышки коронавируса в Европе не выпустили клубы из Италии, Дании, Швейцарии, Нидерландов и Германии.

Михал Билек также не смог рассчитывать на своих лидеров. Главной потерей оказалось отсутствие в заявке капитана команды Бауыржана Исламхана. У полузащитника "Аль-Айна" обнаружилась мышечная травма. Из-за положительных тестов на коронавирус из обоймы выпали Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия) и Нуралы Алип ("Кайрат"). Кроме того, проблемы в обороне усугубились травмами Дмитрия Мирошниченко, Сергея Малого (оба - "Тобол"), а также игнорированием защитника "Астаны" Дмитрия Шомко. Вдобавок ко всему из строя выбыл нападающий Алексей Щеткин ("Астана").



Учитывая эти факторы, и без того непростой матч с Албанией, становился для Билека очень сложным. Это и подтвердилось по ходу встречи. Без Исламхана атакующая линия лишилась креатива, Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов оказались без привычной поддержки из глубины поля, поэтому форвардам приходилось отходить в полузащиту, чтобы зацепиться за мяч и создать хоть что-нибудь впереди.

Не хватало команде активных действий Вороговского, который в матчах с Литвой и Беларусью, помимо огромного объема работы на флангах, также принял участие в голевых атаках. В центре обороны в отсутствии Алипа и Малого свой шанс получили Темирлан Ерланов и Олжас Керимжанов. Ерланов в итоге стал участником едва-ли не самого ключевого момента матча, когда выбивал мяч из пустых ворот - в том эпизоде уже отыгранный Стас Покатилов беспомощно наблюдал за происходящим. Еще один реальный голевой момент произошел, когда при угловом гостей Аймбетов чуть не срезал мяч в свои ворота, угодив в перекладину.



В целом, гости владели преимуществом в игре, больше контролировали мяч (55 и 45 процентов времени соответственно), создали больше моментов - нанеся пять ударов в створ ворот, тогда как хозяева поля лишь дважды пытались тревожить Этрита Беришу.



В этом матче вновь проявилось перманентное ощущение неуверенности, когда кто-то из фланговых игроков небрежно адресовал мяч Покатилову, едва не выведя соперника один на один с голкипером. Такой же эпизод в предыдущей встрече против Беларуси лишил сборную Казахстана ничьей. Кроме того, сам Покатилов в одном из моментов, не сумев как следует выбить мяч, мог стать соавтором курьеза. Глядя на это, складывается ощущение, что работа над ошибками не была сделана и, окажись у албанцев чуть больше везения, Казахстан бы не имел промежуточного лидерства в группе.



Оценивая результат встречи, стоит сказать, что эту ничью можно расценивать как приобретение, нежели потерю.

Вымученная ничья, еще одна потеря сборной Казахстана и новый лидер для "Астаны". Главное к утру

К следующему матчу против Беларуси Билек также не сможет рассчитывать на Александра Марочкина ("Кайсар"), получившего повреждение, и Гафуржана Суюмбаева. Защитник "Кайрата" пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

В то же время в строй вернется Малый. В этой связи думается, что защитник "Тобола" в центре обороны займет место с Ерлановым и Керимжановым, а на обескровленных флангах сыграют Марат Быстров, Абзал Бейсебеков или Тимур Досмагамбетов. Защитник "Ахмата" в игре с албанцами проявил себя не столь ярко, но необходимый объем работы выполнил, и на данный момент сложно представить альтернативу ему. То же самое касается Бейсебекова. Игрок "Астаны" провел целый тайм в матче с Албанией, заменив Марочкина.

На позиции Исламхана, участие которого в матче против Беларуси под очень большим вопросом, возможно свой шанс получит Думан Нарзилдаев или Владислав Васильев. В остальном сюрпризов от Билека, вероятно, ожидать не стоит.

Напомним, по итогам третьего тура команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.

В ночь на 15 октября подопечные Михала Билека сыграют с Беларусью, которой проиграли во втором туре на своем поле - 1:2.

Фото: Vesti.kz©

 

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Метки:
Лига наций УЕФА Сборная РК по футболу Албания Исламхан Бауыржан Зайнутдинов Бахтиер Билек Михал Вороговский Ян Васильев Владислав Аль-Айн ФК ЦСКА Футбол

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