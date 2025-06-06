17-летний Ямаль повторил достижение Пеле и установил новый рекорд

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает удивлять мир футбола своими новыми достижениями. На этот раз 17-летний игрок повторил рекорд легенды футбола, которого не было больше 60 лет, передают Vesti.kz.

Ямаль отметился дублем в полуфинальном матче Лиги наций с командой Франции (5:4). Ранее на счету игрока уже был гол в ворота "трехцветных", который он забил еще в 16-летнем возрасте в июле 2024 года в полуфинале Евро-2024 (2:1).

Таким образом, Ямаль стал первым футболистом после легендарного Пеле, который смог забить три гола в ворота сборной Франции до достижения 18-летнего возраста. Бразильский форвард в 17 лет в 1958 году оформил хет-трик в полуфинале чемпионата мира в Швеции в матче Бразилия - Франция (5:2).

Кроме того, Ямаль стал первым за 112 лет европейцем, забившим не менее шести голов за национальную команду до 18-летия. В 1913 году на счету бельгийца Фернана Нисота было семь мячей.

Всего в этом сезоне на счету Ямаля 21 гол и 22 голевых паса в 61 игре за "Барселону" и сборную Испании.