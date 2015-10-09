128-й номер рейтинга ФИФА согласился на матч со сборной России

Сборная Руанды по футболу не против проведения товарищеской встречи с национальной командой России. Об этом сообщила министр спорта африканской страны Нелли Муказайире, передают Vesti.kz.

Национальная команда Руанды занимает 128‑е место в рейтинге ФИФА.

"Это возможно. Мы не квалифицировались на ЧМ, но хотим играть с сильнейшими сборными. Готовы приехать в Россию. Надеемся, матч состоится в ближайшем будущем", - передает слова министра "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА. Команда играет только товарищеские встречи.

С начала 2026 года сборная России провела пять матчей: победили сборные Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидад и Тобаго (3:0), проиграли Египту (0:1) и завершили вничью матч с Мали (0:0).

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