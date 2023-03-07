Смелый казах готов выйти на замену против звезды ММА. Он выступает на две весовые категории ниже

Автор: Димаш Тулегенов

18 марта в Астане должно было пройти противостояние двух топовых легковесов - экс-чемпиона AMC Fight Nights из Азербайджана Наримана Аббасова (27-4) и бывшего обладателя пояса NAIZA казахстанца Фаниля Рафикова (21-6). Потенциально этот бой мог бы стать самым громким поединком года в Казахстане, но теперь стало известно, что юбилейный турнир NAIZA 50 пройдет без него.

Рафиков выбыл из-за травмы, и теперь шоу, строившееся вокруг этого поединка, едва ли не под угрозой срыва. Но есть дерзкий смельчак, который готов выйти на замену на коротком уведомлении и подраться с именитым соперником - его зовут Мейрбек Тулегенов (4-1-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нем подробнее.

25-летний Тулегенов выступает на профессиональном уровне три года. Он провел шесть поединков, одержав четыре победы, потерпев одно поражение, а также добыв одну ничью. Все свои победы файтер из Атырау одержал досрочно - по два нокаута и сабмишена. Уступил он лишь Султану Жолдошбеку, а в последнем бою, прошедшем десять дней назад, он подрался вничью с Нуржигитом Байменом.

Он представляет команду DAR Pro Team, как и вылетевший из боя из-за травмы Рафиков. Как только в лиге NAIZA сообщили об отмене поединка, Мейрбек изъявил желание заменить своего товарища за 12 дней до ивента:

Уважаемые болельщики и любители ММА, наш старший брат Фаниль травмировал свое ребро при подготовке. Это спорт, и здесь бывают разные травмы. Да, не спорю, все мы ждали этого боя, но это не отменяет его прошлых заслуг. Давайте лучше поддержим его в данный момент! И да, я готов выйти на замену, чтобы спасти этот бой. Кто-то воспримет это несерьезно, но я настроен решительно.

В связи с тем, что на последних турнирах лиги NAIZA было много отмен долгожданных поединков, многих фанатов эта новость сильно разочаровала, а кого-то даже разозлила. Решительность Тулегенова тоже далеко не все восприняли всерьез, что он и подтвердил в своем заявлении. Многие сомневаются в том, что уровень Мейрбека соответствует таким боям.

Основной проблемой для многих кажется не только отсутствие опыта в больших боях, но и весовая категория казахстанца. Он дерется в легчайшем весе (61,2 килограмма), а теперь готов выйти на замену против топового файтера из легкого дивизиона (70,3 килограмма). И во всем мире такое, что боец, выступающий на две категории ниже, бросает вызов топу, случается очень редко.

В комментариях в соцсетях болельщики все равно пытаются предложить лиге более опытных бойцов, выступающих именно в легком весе. Фанаты просили NAIZA организовать бой Аббасова с Куатом Хамитовым (22-8-1), Азаматом Бакытовым (5-0) и Василием Тахтаем (9-0). Но все это вряд ли можно осуществить.

Хамитов и Аббасов уже дрались четыре года назад, и тогда, на AMC Fight Nights, азербайджанец одержал победу решением. Затем "Найман" несколько раз публично говорил о желании провести реванш, но сейчас у него уже есть анонсированный бой в другой лиге, да и с NAIZA у известного спортсмена не самые лучшие отношения. В прошлом лига уже не сумела договориться с Хамитовым из-за его завышенных финансовых требований.

Бакытов и Тахтай - непобежденные бойцы. Оба не выступали с позапрошлого года и занимаются сейчас другими делами. Вряд ли меньше чем за две недели они выйдут на свой пиковый уровень, сделают вес, да и вообще захотят рисковать своим ноликом в графе поражений против такого опасного и, что самое главное, максимального готового соперника.

Тулегенову же терять особо нечего. Он готов проверить себя на таком уровне, серьезно подняться в весе и спасти турнир хотя бы частично. В случае победы это будет каким-то нереальным апсетом. Неудача же ничего у Мейрбека не отнимет, зато покажет его характер и силу духа.

Однако близкие и товарищи Тулегенова не сомневаются в нем. Так, молодой боец NAIZA Тимур Акула Серикулы (2-1) выложил в соцсетях видео с утренней пробежки Мейрбека, и подписал его так: "Нариман, будь осторожен, толстый идет за тобой".

Посмотрим, станет ли лига NAIZA рисковать и выпускать на замену против звезды ММА относительно молодого бойца из легчайшего дивизиона.

Ранее сам Рафиков прокомментировал отмену своего боя с Аббасовым.

Фото: Instagram/naizadai©️