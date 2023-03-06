Официально отменен бой "Казахстанского Макгрегора" с топовым экс-чемпионом

Пресс-служба казахстанской лиги NAIZA объявила об отмене боя между Фанилем Рафиковым (21-6), известный как "Казахстанский Макгрегор" с Нариманом Аббасовым (28-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина отмены поединка заключается в травме Рафикова.

Бой должен был пройти 18 марта в рамках турнира NAIZA 50 в Астане в СК "Жекпе Жек". Этот поединок должен был стать главным событием турнира.

Напомним, что Рафиков ранее владел чемпионским поясом лиги Naiza. Фаниль свой последний бой выиграл у бразильца Бонифация Сильвы. Соперник был отправлен в нокаут за 23 секунды.

Аббасов представлен в качестве экс-чемпиона лиги AMC Fight Night. В рамках турнира Dana White Contender Series он сражался за контракт с UFC, но, проиграв Исмаэлю Бонфиму, упустил возможность попасть в самый престижный промоушен.