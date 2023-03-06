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Новости спорта MMA Naiza
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"Казахстанский Макгрегор" отреагировал на отмену боя с топовым экс-чемпионом

"Казахстанский Макгрегор" отреагировал на отмену боя с топовым экс-чемпионом
©instagram.com/fanil_mma/

Казахстанский боец Фаниль Рафиков (21-6), известный как "Казахстанский Макгрегор" отреагировал на отмену боя с Нариманом Аббасовым (28-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина отмены поединка заключается в травме Рафикова.

Бой должен был пройти 18 марта в рамках турнира NAIZA 50 в Астане в СК "Жекпе Жек". Этот поединок должен был стать главным событием турнира.

"Сейчас на душе больно и досадно, что я потерял такой большой бой. Но в нашем спорте каждый спортсмен получает травмы, и никто не застрахован от этого. Тренеры и руководство вместе со мной приняли решение сняться с поединка по этой причине. Сейчас пройду реабилитацию и думаю вернусь в мае – июне. Всем большое спасибо за поддержку. Хочу извиниться перед любителями ММА, что поединок сорвался. Знаю, его многие ждали. Хочу попросить болельщиков не сдавать билеты с юбилейного турнира, там вас ждут другие качественные бои", - заявил Рафиков.

Напомним, что Рафиков ранее владел чемпионским поясом лиги Naiza. Фаниль свой последний бой выиграл у бразильца Бонифация Сильвы. Соперник был отправлен в нокаут за 23 секунды.

Аббасов представлен в качестве экс-чемпиона лиги AMC Fight Night. В рамках турнира Dana White Contender Series он сражался за контракт с UFC, но, проиграв Исмаэлю Бонфиму, упустил возможность попасть в самый престижный промоушен.

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Метки:
Рафиков Фаниль NAIZA MMA Казахстан

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