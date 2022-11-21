Прямая трансляция и кард NAIZA 48: вакантный пояс, бой трехкратного чемпиона мира по ММА и полуфинал Гран-при

Сегодня, 21 ноября, в Актобе состоится бойцовский турнир NAIZA 48. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде ивента, самых интересных боях и прямой трансляции турнира.

Турнир пройдет во Дворце спорта "Коныс" и подарит зрителям 12 поединков. В рамках предварительного карда пройдут семь боев, а еще пять - в главном. Выступят десять файтеров из Казахстана, четыре россиянина, по три бойца из Кыргызстана и Узбекистана, два спортсмена из Бразилии, по одному - из США и Великобритании. Турнир начнется в 19:00 по времени Астаны.

В первом бою вечера встретятся представители наилегчайшего веса - казахстанец Жанибек Тыныштык (0-0) и американец Мэтт Прайс (1-1). Для 22-летнего Тыныштыка это дебют в профессиональном ММА. Зато у него богатый опыт среди любителей, где он выступал даже на чемпионате мира. Не так давно Жанибека похвалил его экс-соперник, ныне звезда UFC Мухаммад Мокаев, которому казахстанец проиграл три года назад решением. Посмотрим, как Тыныштык проявит себя с Прайсом, у которого уже два профи боя за плечами.

Во втором бою нас ожидает противостояние легковесов - Уланбека Джалилова (1-1) из Кыргызстана и Мухаммада Абасова (1-0) из России. Для обоих это будет дебют в казахстанском промоушене. Возможно, кто-то из них надолго задержится в NAIZA.

Первое казахстанское противостояние пройдет уже в третьем поединке прелимов - встретятся средневесы Асан Султанов (0-0) и Климентий Рябуха (0-1). У этих двух бойцов была самая жаркая битва взглядов, где все дошло до потасовки.

Для Султанова это дебют на профессиональном уровне, зато в ПОП ММА у него рекорд 3-0. Его уже знают по прозвищу "Казахский борз" из-за внешней схожести с Хамзатом Чимаевым. Что касается его соперника из Астаны, то он проведет второй поединок в NAIZA. В первом он проиграл техническим нокаутом.

Еще одно противостояние легковесов пройдет в четвертом бою - россиянин Наби Ашурлаев (7-1) схлестнется с казахстанцем Русланом Серикпуловым (16-16). И если у 28-летнего дагестанца серия из трех побед и лишь одно поражение в карьере, то 32-летний казахстанец проиграл восемь из десяти последних поединков. Но кто знает, может, Руслан удивит публику?

В пятом поединке встретятся опытные бойцы легчайшего веса - Рамазан Темуров (13-2) из Узбекистана и Кайк Аленкар (10-3) из Бразилии. У 25-летнего Рамазана серия из шести побед кряду, а 28-летний Аленкар идет на серии из двух неудач. Теперь Темуров дебютирует в NAIZA, а Кайк проведет третий поединок в лиге.

Интересно, что Аленкар в своей карьере проигрывал исключительно казахстанцам - Арману Ашимову решением, Асу Алмабаеву и Руслану Сариеву нокаутом. После июльского поражения от Сариева Кайк решил остаться в Казахстане, и все это время тренировался с командой DAR Pro Team в Алматы.

В предпоследнем бою прелимов встретятся представители наилегчайшего веса - казахстанец Нурбек Кабдрахманов (6-2) и Абдурахмон Гафуров (5-2) из Узбекистана. Файтер из Актобе идет на серии из трех побед, и столько же успешных поединков у него в NAIZA, где он даже был чемпионом. Что касается Гафурова, то в двух последних боях он одержал две победы удушением сзади.

В заключительном поединке предварительного карда подерутся непобежденные полусредневесы - россиянин Рамазан Гасанов (8-0) и казахстанец Мансур Шахгиреев (3-0). В активе Гасанова две досрочные победы в двух боях в лиге NAIZA, а его соперник из Казахстана все три профессиональных боя провел здесь же. Посмотрим, у кого из спортсменов пропадет нолик из графы "поражения".

Главный кард также откроют полусредневесы - бразилец Дуглас Рибейро (13-6) и кыргызстанец Адис Таалайбек Уулу (5-2). Обоим бойцам по 27 лет. Дуглас одержал две досрочные победы подряд, до этого проиграв в титульном поединке NAIZA. Что касается его соперника, то он дебютирует в казахстанском промоушене.

Отметим, что Рибейро, как и другой бразилец из этого карда - Аленкар, в настоящее время проживает в Алматы и является частью команды DAR Pro Team.

Во втором поединке главного карда актюбинцев ждет противостояние с участием их земляка - казахстанец Багдат Жубаныш (1-0) и кыргызстанец Нематулла Исламидин Уулу (2-2) выявят сильнейшего в весовой категории до 53 килограммов.

Трехкратный чемпион мира по ММА Жубаныш является непобежденным среди любителей (10-0), но также он начал успешные выступления и в профессионалах, проведя первый бой в NAIZA в августе. Теперь он подерется с соперником из Кыргызстана, который ранее в этой лиге не бился.

Интересен этот поединок и тем, что Жубаныш после этого боя намерен биться за пояс, который на этом же турнире разыграют два бойца из его весовой категории, причем один из них - бывший соперник Багдата. Подробнее об этом расскажем ниже.

Третий по значимости поединок вечера - второй полуфинал Гран-при легчайшего веса между казахстанцами Елжаном Алиаскаром (9-3) и Дастаном Амангельды (4-0). Оба этих бойца находятся в двух шагах от титульного противостояния.

Алиаскар представляет команду DAR Pro Team и идет на серии из двух быстрых нокаутов. Его соперник - Амангельды - непобежденный файтер из клуба "Еркин куш", выигравший два боя досрочно. В финале Гран-при победителя этого боя уже ждет Султан Жолдошбек (17-2).

В соглавном событии вечера встретятся россиянин Серик Разгалиев (8-1) и Фархаджон Машрапов (7-5) из Узбекистана. Накануне стало известно, что казахский файтер из Астрахани оставит пояс в полусреднем весе вакантным из-за перехода в легкий вес. Что касается Машрапова, то он как раз возвращается в клетку после поражения в титульном поединке от чемпиона в 70 килограммах Магомеда Кабардиева (9-0).

В главном поединке вечера состоится титульное противостояние в весе до 53 килограммов между казахстанцем Казбеком Сагыном (3-0) и британцем Джоном Шинком (4-1). Трехкратный чемпион мира по рукопашному бою из Казахстана готов стать первым чемпионом в новом дивизионе NAIZA. Но его соперник - опытный кикбоксер нигерийского происхождения.

Большинство фанатов ожидают синхронных побед Сагына и Жубаныша в своих поединках, потому что раскрутка их противостояния уже вовсю началась. Казбек готов победить Багдата в профессионалах, хотя по любителям именно боец из Актобе одержал победу. Что касается Жубаныша, то он был не очень резок в высказываниях, но теперь хочет охладить пыл Сагына. Поэтому большинство болельщиков желают, чтобы Казбек сегодня завоевал пояс, а Багдат одержал победу и стал претендентом на него.

Прямая трансляция ивента будет осуществляться на YouTube-канале промоушена:

Ранее президент лиги NAIZA Нурбек Карабала назвал преемника Жалгаса Жумагулова в UFC, а также отреагировал на его завершение карьеры.

Фото: NAIZA©️

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