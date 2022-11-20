"Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала на пресс-конференции перед турниром NAIZA 48 в Актобе ответил на вопрос о завершении карьеры бойца UFC Жалгаса Жумагулова (14-8). По словам промоутера, он хотел, чтобы Жумагулов завершил карьеру еще до попадания в лучшую лигу мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отговорить его от завершения карьеры? В принципе, Жалгаса отговорить от чего-то очень сложно. Вчера мы в 2 часа ночи смотрели этот поединок. Мое мнение и всех тех, кто сидел там (рядом), - то, что он победил. Первые два раунда были за ним. Но мы ведь не судьи, а всего лишь болельщики. Судьи решили, что выиграл его соперник.

Что могу сказать о Жалгасе. В 2018-2019 годах была точка, когда он стал чемпионом Fight Nights Global. Он прошел таких ребят, как Артур Багаутинов, Тагир Уланбеков, Тайсон Нэм и многих других. На тот момент эта лига входила в топ-5 лучших в мире. И этот пояс для Казахстана был историческим. С него и началась нынешняя история ММА. Я уже тогда, если честно, не совсем хотел, чтобы он где-то дрался, а завершил карьеру. Потому что он уже в 30-летнем возрасте, даже старше, попал в UFC.

Жалгас - парень с улицы, который тренировался в школе "Еркин куш" на тех минимальных возможностях, которые у него были. И достиг такого успеха, дрался чисто на характере. Как таковой базы у него не было. Он только шел вперед и делал свое дело. Я могу с уверенностью заявить, что он легенда для нас. Его завершение карьеры - это успокоение для меня. Действительно парень сделал все. Зачем ему дальше продолжать? Я даже не понимаю. Тем более когда такие несправедливые решения принимают. Он сделал многое, он действительно красавчик. Он и без UFC мировая легенда для нас.