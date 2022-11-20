Казахский боец ММА отказался от чемпионского пояса. Подробности

Казахский боец из России Серик Разгалиев (8-1), являющийся чемпионом полусреднего веса лиги NAIZA, откажется от своего титула. Об этом на пресс-конференции в преддверии турнира рассказал президент промоушена Нурбек Карабала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как оказалось, Серик решил сменить весовую категорию и отныне выступать в легком весе. По словам Нурбека Карабалы, "Разгалиев понял, что он легковес". Завтрашний бой с Фарходжоном Машраповым (7-5) из Узбекистана он проведет в промежуточном весе.

Отметим, что Разгалиев стал чемпионом лиги NAIZA в марте этого года, победив единогласным решением судей соперника из Бразилии. Сейчас Серик идет на серии из шести побед кряду.

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