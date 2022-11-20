Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала назвал преемника казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-8) в UFC. Ранее 34-летний файтер решил завершить профессиональную карьеру, потерпев пятое поражение в промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках пресс-конференции перед турниром NAIZA 48 в Актобе Нурбек Карабала назвал чемпиона лиги в наилегчайшем весе Алиби Идриса (7-0) преемником Жумагулова в UFC. По словам промоутера, попадание Алиби в лучшую лигу мира - лишь вопрос времени.

Кто мог бы заменить Жалгаса в UFC? Алиби Идрис готов. Как только подойдет время, он окажется там. Это, можно сказать, ученик Жалгаса, который вместе с ним тренировался, полностью впитал (в себя) ту же технику, тот же дух. Вообще ребятам из "Еркин куш" повезло, что у них есть Жалгас и Мороз (Сергей Морозов), потому что многие в клубе на них "обкатались" и стали лучше. Жалгас и Мороз открыли путь многим ребятам из "Еркин куш". Многие из них сейчас сидят здесь, некоторые из них в нашей лиге чемпионы, некоторые - претенденты".

Ранее Нурбек Карабала заявил, что и без UFC Жумагулов является легендой.

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