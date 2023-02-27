Олимпийский чемпион по боксу разобрал конфликт Серика Сапиева с борцом

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 23:00
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Казахстанский боксер Данияр Елеусинов высказался о потасовке между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и борцом Зелимханом Мусихановым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, во время игры в Batyrball (игра в баскетбол с элементами борьбы) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он решил озвучить оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

"Всем ассаламалейкум! Хотелось бы прокомментировать ситуацию, которая произошла с нашим старшим братом Сериком Сапиевым. Я все видел, ждал, как все было, чтобы сразу не рассуждать на эмоциях. В итоге заметил, что действительно со стороны молодого парня это было неправильно, потому что Серик не был с мячом. Так как он был без мяча, зачем было так бросать? Можно было и травму получить там. На других игроков смотрю тоже и их тоже бросали, когда у них не было мяча, но там не было конфликта, потому что они сильно не бросали - толкают или потихоньку ставят на место, а здесь он прошел в ноги и с высоты "воткнул". Показалось, что это было сделано специально. Эмоции Серика здесь были понятны. Говорят, что он нанес удар молодому парню, но молодому парню надо знать олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя кубка Вэла Баркера", - сказал на видео в своем Instagram Елеусинов.

Сегодня Мусиханов и его тренер Александр Гольцман извинились за произошедшее. В свою очередь в лиге Naiza, которая проводит турнир Batyrball разъяснили правила и рассказали о наказании.

Напомним, что Елеусинов является олимпийским чемпионом 2016 года. В 2018-м он перешел в профи, где провел 11 боев, и в каждом из них одерживал победу. Последний поединок он провел в декабре 2021 года, завоевав чемпионский пояс IBO. Недавно организация отобрала титул из-за того, что Елеусинов не проводил защиту.

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Метки:
Елеусинов Данияр Сапиев Серик NAIZA MMA Казахстан

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