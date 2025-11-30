Naiza
Вчера 08:45

Неожиданным исходом обернулось титульное противостояние Казахстан - Бразилия в ММА

Тимур Серикулы с поясом чемпиона. Фото: NAIZA©

Казахстанский боец ММА Тимур Серикулы (6-3) утратил звание чемпиона лиги NAIZA. На 78-м ивенте лиги в Алматы он бился с бразильцем Майке Линьяресом (20-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний Серикулы проводил первую защиту своего титула против 32-летнего Линьяреса. Поединок прошёл через всю дистанцию в пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей - 48-47.

Майке стал первым бразильским чемпионом в истории NAIZA. Теперь его победная серия насчитывает семь поединков кряду. Причём уже в пяти подряд боях он выигрывает решением.

Что касается Тимура, то у него прервалась серия из трёх побед кряду. 

На этом же турнире потерпел поражение и другой чемпион из Казахстана.