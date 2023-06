Небитый казахстанский боец ММА высказался о переходе в одну из сильнейших лиг мира

Автор: Димаш Тулегенов

Чемпион лиги NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын (4-0) в интервью корреспонденту Vesti.kz поведал о вероятном переходе в промоушен ONE Championship. Непобежденный файтер рассчитывает пополнить ряды организации сразу после боя на турнире 23 июня.

На совместном ивенте лиг NAIZA и Ural FC 29-летний боец проведет защиту титула против Багдата Жубаныша (2-0). Ранее они уже встречались друг с другом в финале чемпионата мира по ММА, и тогда Жубаныш выиграл раздельным решением. Теперь два казахстанца встретятся и в профессиональной клетке.

- У тебя намечается реванш с Жубанышем, и в случае твоей победы счет станет 1-1. Будут ли при такой ситуации предпосылки к проведению трилогии?

- Если честно, я думаю, что уже не задержусь в NAIZA. Считаю, что это будет наш последний бой. Я хочу защитить свой пояс и уйти в лигу ONE FC, потому что мы так и рассматриваем: кто победит в бою, того и подпишет ONE FC. А если мы будем уже выступать за пределами Казахстана, то мы не будем друг с другом выходить, потому что два казаха... мы здесь можем выяснить все, у нас отличная площадка NAIZA, чтобы у себя в стране выяснить, кто сильнее. Чтобы в этом принципиальном бою дать фанатам то, чего они хотят. А после этого поединка у нас у обоих будут уже другие планы.

- В прошлом году ты говорил о желании стать двойным чемпионом NAIZA. Сейчас это уже неактуально?

- Все возможно. Я могу подраться за титул в 57 килограммах, но что мне это дает? Ладно, буду я двойным чемпионом. Но если у меня есть возможность после этого боя подписаться в ONE FC, то, конечно, я подпишусь туда и буду газовать.

- У многих бойцов главной мечтой является попадание в UFC. Но твоей нынешней весовой категории до 53 килограммов в лиге нет. Готов ли ты подняться в весе ради будущего перехода в UFC?

- Нет разницы, я буду комфортно себя чувствовать и в 53, и в 57 килограммах. У меня физики везде хватает, но пока приоритет у нас ONE FC. Главное дебютировать там, забрать пояс, а там дальше уже будем думать. Может быть, не за горами будет UFC. Как по мне, в ONE FC большой приоритет дается нашей минимальной весовой категории. В UFC это особо не популярно, нет такого бойца, который дивизион бы продвинул. В 57 килограммах сейчас есть Мокаев, Асу Алмабаев сейчас будет газовать, но пока внимания от промоушена к этому дивизиону нет. А в ONE FC уровень не слабее, там более зрелищные и скоростные бои.

Напомним, что Сагын является единственным трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою из Казахстана, а его соперник Жубаныш - единственный в мире трехкратный чемпион мира по ММА.

Два казахских чемпиона мира подерутся друг с другом. Почему они так хотят этого боя?