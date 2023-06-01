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Новости спорта MMA Naiza

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Два казахских чемпиона мира подерутся друг с другом. Почему они так хотят этого боя?

Два казахских чемпиона мира подерутся друг с другом. Почему они так хотят этого боя?
©NAIZA

23 июня в Алматы состоится совместный турнир казахстанского промоушена NAIZA и российской лиги Ural FC. В рамках ивента пройдет и титульное противостояние в суперлегком весе - пояс отечественной организации оспорят Казбек Сагын (4-0) и Багдат Жубаныш (2-0). Корреспондент Vesti.kz - о вывеске этого поединка и большом желании спортсменов выявить сильнейшего.

29-летний Сагын, представляющий команду DAR Pro Team, является чемпионом NAIZA в весовой категории до 52 килограммов. На его счету четыре победы в четырех профессиональных поединках, причем каждый бой он завершил досрочно.

В ноябре прошлого года Казбек стал первым чемпионом лиги в истории этого дивизиона. В титульном противостоянии он финишировал удушающим приемом англичанина Джона Шинка (4-2-1). Теперь казахстанского файтера ждет первая защита титула, и она будет максимально непростой.

Соперником Казбека будет его старый знакомый Жубаныш, представляющий актюбинский клуб "Еркін күш". 27-летний боец тоже непобежденный, причем как среди любителей (10-0), так и среди профессионалов (2-0). Оба его соперника в лиге NAIZA были финишированы удушающим приемом. 

Багдат с момента подписания контракта с лигой грезил о титуле. Но в итоге шанс стать первым чемпионом в истории дивизиона выпал не ему, а Сагыну. Однако Жубаныш не особо унывает, ведь он уверен в своем превосходстве над соперником.

Сагын является трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою, а Жубаныш - единственным на земле трехкратным чемпионом мира по ММА. В 2019 году они встретились в финале ЧМ, и тогда Багдат одержал победу раздельным решением судей. 

Теперь, спустя три с половиной года, бойцы проведут реванш, но уже в профессионалах. Еще в прошлом году Казбек бросил вызов своему обидчику, а случилось это сразу же по окончании дебютного поединка с участием Багдата. Прямо в клетке у них состоялся следующий диалог:

- Багдат, в первую очередь, поздравляю с дебютом! Ну давайте будем реалистами. Все мы понимаем, что у меня три боя, три раунда, три досрочных боя. Багдат, ты пришел, базара нет, поздравляю. Темпа я не увидел, конечно, но были такие моменты. Опять же, брат, мы с тобой встречались в любителях, но любители - это одно, а профи - другое. Представляете, какой бой будет, ребята: трехкратный чемпион мира по рукопашному бою и трехкратный чемпион мира по ММА должны встретиться в этой клетке. И я обещаю, что реванширую так, что это будет не просто скорость, это будет прям бомбовый бой. Давай, брат, удачи тебе в предстоящем бою, дай Аллах, мы с тобой встретимся.

- В первую очередь скажу. Братишка, рукопашка - это не ММА. Также ты говоришь, что провел три раунда в трех боях, но с какими соперниками ты дрался? Я вышел сюда и доказал за три раунда, показав, какие у меня цели. До этого ты "прыгал" на моего брата Альберта, и на Алиби тоже "прыгал", и когда он защищал пояс, ты молчал. Определись. У нас есть такое выражение, не выпендривайся (в оригинале звучало по-другому - Прим. автора). 

- Смотри, брат, по-моему, ты перегнул. Насчет Альберта, я просто не хочу смотреть назад с точки зрения рейтинга, потому что у меня высокие планы. Ранее я обещал в интервью, что буду чемпионом в двух весовых категориях. Сначала, Бага, я тебя пройду, потом и до Алиби дойду. 

- Если тебе и суждено будет победить, то это зависит от желания Аллаха. Но ты много говорил, "прыгал", поэтому сначала пройди их, а уже потом придешь ко мне. Я могу провести еще несколько боев, и доказать, какой у меня есть уровень. Мы с тобой уже дрались по любителям, так почему ты тогда ничего мне не показал? 

Теперь бойцы с большим ожиданием готовятся к очередной встрече друг с другом, а на кону будет стоять пояс лиги NAIZA. По итогам очного поединка кто-то из файтеров может лишиться статуса непобежденного, а также в бою может развиться (или завершится) противостояние Казбека и Багдата. Если Жубаныш одержит победу, то, вероятно, поставит точку в этом сражении, но если сильнее окажется Сагын, то не исключено, что спортсмены устроят трилогию.

Сейчас оба проводят усиленно готовятся к бою. К примеру, Сагын вместе с Шавкатом Рахмоновым и Асу Алмабаевым отправился в Северную Осетию, где бойцы команды DAR Pro Team проводят сборы.

Несмотря на то, что многие казахстанские болельщики против этого боя и не хотят видеть, как два прославленных чемпиона дерутся друг с другом, этот поединок должен стать украшением турнира NAIZA 52 | Ural FC 3. Также в рамках этого ивента пройдет титульный бой с участием Даурена Ермекова

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Алматы Актобе Ермеков Даурен Рахмонов Шавкат Алмабаев Асу

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