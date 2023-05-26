Три боя за восемь дней! Как казахстанские бойцы ММА охотятся за поясами российских лиг

Июнь обещает быть жарким во всех смыслах, и это касается в том числе выступлений казахстанский бойцов смешанного стиля. В первом же месяце лета сразу трое из них будут биться за пояса российских промоушенов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Три долгожданных поединка пройдут в период с 16 по 24 июня. Да, в течение восьми дней казахстанские топовые бойцы могут пополнить копилку поясов еще тремя титулами. И произойдет это в лигах ACA, Ural FC и Fight Nights. Болельщики будут возлагать надежды на легковеса Артема Резникова (24-6), средневеса Даурена Ермекова (16-5) и полусредневеса Гойди Дазаева (12-3-1).

ПОЯС АBSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT

Так, 16 июня в Сочи (Россия) пройдет турнир ACA 159, в рамках которого состоится финал гран-при легкого веса. В нем казахстанец Резников встретится с российским файтером Эдуардом Вартаняном (24-4). Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный бой).

Кроме того, победитель гран-при получит этот красивый пояс, который Резников постарается привезти в Алматы:

ПОЯС URAL FIGHTING CHAMPIONSHIP

23 июня в Алматы состоится совместный ивент лиг NAIZA и Ural FC. В главном карде лицом к лицу встретятся топовые средневесы - казахстанец Ермеков и россиянин Руслан Шамилов (11-4). Их бой будет особенным по одной простой, но в то же время редкой причине: парни оспорят титулы сразу двух организаций.

С июля прошлого года Шамилов является чемпионом NAIZA, где он уже успел провести одну успешную защиту. Теперь он постарается стать лучшим и в лиге Ural FC, где чемпиона пока нет. А вот Ермеков, который формально все еще является чемпионом пропавшей с радаров лиги Eagle FC , может сходу завоевать еще два трофея.

То, что ивент пройдет в Алматы, станет большим преимуществом для Даурена, ведь в Казахстане его всегда поддерживают очень горячо.

ПОЯС FIGHT NIGHTS

На следующий день, 24 июня, в Москве (Россия) состоится титульный бой в полусреднем весе между казахстанцем Дазаевым и россиянином Дмитрием Бикревым (13-3-0-1). Это будет второе очное противостояние между ними, так как в апреле 2021-го Бикрев нанес поражение Гойти в титульнике, одержав верх техническим нокаутом в третьем раунде.

С тех пор Дазаев одержал две победы единогласным решением, а Бикрев один раз защитил пояс, выиграв раздельным решением судей. Теперь они встретятся вновь, и на этот раз актюбинский файтер постарается вернуть должок Дмитрию сполна.

Напомним, что в июне свои бои также проведут Жалгас Жумагулов (UFC), Жасулан Акимжан ("Наше Дело"), а в NAIZA в титульном поединке в суперлегком весе встретятся уникальные казахстанцы - единственный трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Казбек Сагын и единственный трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш.

Фото: ACA, Ural FC, Fight Nights©️