Это не шутки. Фанаты "Кайрата" и "Актобе" встретятся на турнире по ММА

Автор:
Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 13:45
©ФК "Актобе"

Противостояние футбольных фанатов "Кайрата" и "Актобе" выходит на новый уровень, которого еще не было в отечественном спорте. Преданные болельщики двух популярных клубов намерены дать жару на совместном бойцовском турнире казахстанской лиги NAIZA и российского промоушена Ural FC 23 июня. Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

В тот день в Алматы состоится крупный ивент, в главном карде которого встретятся самые звездные представители суперлегкого веса - казахстанцы Казбек Сагын (4-0) и Багдат Жубаныш (2-0). Трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Сагын, владеющий поясом NAIZA, намерен защитить звание чемпиона в поединке с единственным на земле трехкратным чемпионом мира по ММА Жубанышем. 

В прошлом эти бойцы уже встречались в финале чемпионата мира по ММА, и тогда Багдат одержал победу раздельным решением судей. Теперь их реванш, но уже в профессионалах, является одним из самых ожидаемых противостояний в Казахстане. Подробнее о предстоящем поединке можете прочитать здесь:

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Жубаныш - боец из Актобе, которого очень любят в родном городе. Также он является поклонником местного одноименного футбольного клуба, и в прошлом даже играл в выставочных матчах. 

И теперь, перед важнейшим поединком с Сагыном, актюбинский файтер ждет поддержки от фанатов "Актобе" на турнире по ММА. Известно, что фанатов красно-белых хватает почти во всех городах страны, и во время выездных матчей команда не остается без поддержки. В Алматы фанатов "Актобе" особенно много.

Поэтому накануне в Instagram-аккаунтах NAIZA и сообщества болельщиков "Актобе" вышел пост, в котором сказано:

23 июня Багдат Жубаныш ждет поддержки от фанатов "Актобе" в бою против Казбека Сагына.

Вскоре последовала и реакция от соперника. NAIZA опубликовала совместный пост с Сагыном, в котором он заявил следующее:

Недавно мой любимый клуб "Кайрат" обыграл "Актобе" со счетом 2:1. Теперь я побью в октагоне болельщика "Актобе".

В комментариях к записи поддержку Казбеку выразили сообщество болельщиков "Кайрата", а также футболист алматинского клуба Еркебулан Сейдахмет

Раскрутка этого поединка идет полным ходом. Так, что дело дошло даже до жаркого противостояния фанатов "Кайрата" и "Актобе". В середине мая эти команды сыграли в очередном туре КПЛ в Алматы, и "Кайрату" удалось одержать победу со счетом 2:1. Сообщалось, что после матча недалеко от стадиона произошла драка между фанатами двух клубов.

Также увеличивают интерес болельщиков к поединку и сами бойцы. К примеру, Сагын купил Жубанышу подарок, чтобы тот стал чуть выше и мог смотреть сопернику в глаза во время стердауна. Багдат ответил тем, что сравнил Казбека с гусем и снял видео, как он обращается к гусю, подразумевая, что это его соперник.

Напомним, что Сагын представляет команду DAR Pro Team, а Жубаныш является выходцем из актюбинского клуба "Еркін күш"

Фото: NAIZA©️

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Алматы Футбол КПЛ Кайрат ФК Актобе ФК Сейдахмет Еркебулан

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