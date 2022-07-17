Казахстанец забил конкурента и стал чемпионом лиги Хабиба

Казахстанец Даурен Ермеков (14-5) выиграл поединок за временный титул Eagle FC на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном поединке Ермеков в пятираундовом противостоянии встречался с Гамзатом Хирамагомедовом (9-1) из России. Во втором раунде казахстанец перевел соперника на настил и забил его ударами в голову.

Рефери досрочно остановил противостояние - победа техническим нокаутом. Бой мог завершиться в первой пятиминутке, когда казахстанец потряс соперника, но развить успех не смог.

Добавим, что на турнире состоялось еще два титульных поединка. Россиянин Ренат Хавалов (6-0) выиграл у соотечественника Рамазана Амаева (7-1) и защитил чемпионский титул Eagle FC в легчайшем весе.

В другом бою Руслан Шамилов (10-3) из России "задушил" в первом раунде казахстанца Мурада Абдурахманова (7-2) и стал новым чемпионом лиги Naiza в среднем весе.

Нокаутом завершился титульный бой на турнире Naiza и лиги Хабиба

Ранее еще один казахстанец Руслан Сариев (13-1) нокаутировал соперника из Бразилии - поединок с Кайком Аленкаром (10-3) продлился меньше раунда. Состоялось на турнире и еще несколько боев.

Казахстанец Сариев нокаутировал бразильца на турнире Naiza и лиги Хабиба

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