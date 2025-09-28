Казахский боец оформил жёсткий нокаут и теперь подерётся за пояс чемпиона

Казахстанский боец ММА Болат Заманбеков (10-3) стал автором яркого нокаута на турнире NAIZA 77 в Усть-Каменогорске. Теперь он стал главным претендентом на пояс в наилегчайшей весовой категории, сообщают Vesti.kz.

Соперником 28-летнего Заманбекова был 27-летний представитель Китая Инь Синьджао (8-5). Поединок завершился в концовке первого раунда эффектным нокаутом в исполнении казахстанца.

Это десятая победа Заманбекова в профи и вторая подряд. В NAIZA его рекорд составляет 5-1. Синьджао потерпел третье поражение кряду, а в лиге NAIZA у него 1-1.

Отметим, что теперь лига анонсировала проведение титульного боя в Атырау между Заманбековым и другим казахстанцем Еламаном Саясатовым (7-0), который досрочно победил экс-чемпиона Казбека Сагына (6-2).

Казахстанец провёл второй бой за месяц и победил звезду ММА