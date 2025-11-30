Жумагулов сделал эмоциональное заявление после скандала с судейством

Известный казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (18-9) высказался о результате титульного боя в лиге NAIZA между своим соотечественником Нурбеком Кабдрахмановым (11-4) и представителем Китая Балгыном Женисулы (20-8). Он считает вердикт несправедливым, сообщают Vesti.kz.

Опытный боец выразил несогласие с оценкой боя своего одноклубника Кабдрахманова.

"Кто посадил этих комментаторов-непрофессионалов? Нет знаний никаких касательно ММА. Считали только удары соперника! Что за судья такой поставил 50-45? Бой смотрел вообще этот судья?", - написал Жумагулов в своих соцсетях.

Напомним, что в главном бою вечера турнира NAIZA 78 в Алматы Кабдрахманов проиграл Женисулы раздельным решением судей и утратил чемпионский пояс.

Несогласие с результатом высказали и другие бойцы из команды "Еркін Күш", а также главный тренер Айбек Шокпутов.

Отметим, что сам Жумагулов 28 декабря проведёт первую защиту своего пояса в европейской лиге OKTAGON. На ивенте в Праге (Чехия) он встретится с чехом Давидом Дворжаком (22-6).