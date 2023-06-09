"Буду бить с разных сторон". Трехкратный чемпион мира из Казахстана подвергся угрозам

Автор: Димаш Тулегенов

Единственному в мире трехкратному чемпиону мира по ММА Багдату Жубанышу (2-0) будет тяжело в поединке 23 июня на совместном турнире лиг NAIZA и Ural FC. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz заявил его соперник и чемпион казахстанского промоушена Казбек Сагын (4-0).

Долгожданное противостояние между Сагыном и Жубанышем пройдет в главном карде предстоящего турнира. Ивент состоится в Алматы ровно через две недели. Файтеры будут биться за звание чемпиона NAIZA в суперлегком весе. На данный момент именно Казбек является обладателем пояса.

- Реванш с Багдатом для тебя больше, чем просто защита титула? На чемпионате мира по ММА несколько лет назад ты ему проиграл, и теперь вас ждет реванш уже на профессиональном уровне...

- Тогда я был на его территории и не чувствовал себя комфортно. Это все сказалось в бою, а в этот раз он заходит ко мне в клетку, потому что я уже полностью сфокусирован на этом бое. Все эти годы я практиковался именно в ММА, и моя задача - показать всем болельщикам, что я очень вырос в плане бойцовского интеллекта. Ему в этом бою будет очень тяжело, прямо очень тяжело, потому что я буду прессинговать и бить его с разных сторон.

- Тебе не кажется, что ваш бой заслуживает статуса главного события турнира? Как по мне, это самый интересное и долгожданное событие вечера...

- Конечно, я говорил это не раз. Оставаться в тени, тем более когда назревает такой большой бой, и зная, что Дацик и Галым ТТ бьются не по правилам ММА, а по боксу. Для меня оставаться в их тени оскорбительно и унизительно. Я понимаю, что это бизнес, это спорт, и нас поставили именно так. Что есть, то есть. Три значимых боя. Соглавный бой между Ермековым и Шамиловым, и у нас третий по значимости бой. Конечно, хотелось бы выйти в главном событии вечера, не оставаться в тени. Но я уверен, что в любом случае мы привлечем больше внимания и больше зрителей.

Ранее Сагын рассказал о том, что победитель их боя получит шанс проявить себя в одной из лучших лиг мира.