Автор: Димаш Тулегенов

В субботу, 25 февраля, в Алматы пройдет первый турнир бойцовской лиги NAIZA в этом году - NAIZA 49. В рамках ивента состоятся финалы двух Гран-при: претендентского в легчайшем весе и командного. Также зрителей порадует титульное противостояние в женском минимальном весе и не менее интересный турнир по Batyrball. Корреспондент Vesti.kz - обо всем по порядку.

Ивент пройдет на Almaty Arena и начнется в 18:00 по местному времени. Всего в рамках 49-го номерного турнира пройдет девять поединков по ММА и выступление восьми команд по Batyrball.

Финал командного Гран-при: кто увезет с собой 25 миллионов тенге?

Летом прошлого года президент промоушена Нурбек Карабала анонсировал командное Гран-при, за победу в котором поборются восемь команд. Среди участников были как казахстанские команды, так и зарубежные. В итоге в финал вышли отечественные DAR Pro Team и Tobet Top Team.

Этот финал можно называть как угодно, начиная с противостояния Алматы и Астаны, продолжая сравнениями главных тренеров Азиза Разыева и Диаса Кабдуова, и заканчивая сопоставлением бойцов, которые выйдут в клетку. Но точно понятно одно - каждая из команд будет рассчитывать только на победу. Тем более на кону 25 миллионов тенге.

Финал пройдет в стандартном формате 5х5. Бойцы выступят в легчайшей (61 кг), полулегкой (66 кг), легкой (70), полусредней (77) и средней (84) весовых категориях.

Сначала выявят сильнейшего средневесы: дебютант из DAR Арман Ерменбет (0-0) против Юрия Титоренко (3-0) из Tobet. Титоренко, в отличие от соперника, уже провел три поединка на профессиональном уровне, одержав три победы финишами. Но списывать со счетов Армана только из-за этого не стоит.

Во втором бою схлестнутся небитые полусредневесы: Намик Нефталиев (1-0) из DAR и Самандар Рузматов (3-0) из Tobet. Оба помогли своей команде выйти в финал Гран-при, и на этом они останавливаться не намерены. Посмотрим, кто продолжит свой путь непобежденного бойца после очного противостояния.

В третьем поединке будут биться непобежденные легковесы: называющий себя лучшим борцом в этой весовой категории Саид Агаев (4-0) из DAR, а также завершивший все свои поединки нокаутом чемпион мира по ММА и панкратиону Елжан Гасанов (3-0) из Tobet. У них 7-0 на двоих, и теперь кому-то из них придется попрощаться с ноликом.

Следом в октагоне сразятся представители легчайшего дивизиона: опасный финишер из DAR Мейрбек Тулегенов (4-1), на счету которого по два нокаута и сабмишена, а также чемпион мира по ММА и панкратиону из Tobet Кошен Аканов (2-0), удосрочивший обоих предыдущих оппонентов в первой же пятиминутке.

Последний бой в рамках командного Гран-при пройдет в полулегком весе: 20-летний проспект из DAR Тимур "Акула" Серикулы (2-0) против опытного бойца из Tobet Жасулана Акимжана (9-2). Тимур, несмотря на столь серьезную оппозицию, не боится вызовов. Более того, он заявил, что должен выйти победителем из этой схватки. Что касается Акимжана, то его казахстанские болельщики ММА не могут не знать. Уникальная ударная техника, нокаутирующая мощь и не только.

Об этом противостоянии мы писали подробнее в отдельном материале: Битва двух казахов: дерзкий 20-летний финишер встретится со звездой лиги Хабиба

Мощный мейн-ивент: на кону пять миллионов тенге и выход на титульный бой

В главном событии вечера встретятся представители легчайшего веса Султан Жолдошбек (17-2) и непобежденный Дастан Амангельды (5-0). Они бьются в рамках претендентского Гран-при в своем дивизионе. В полуфинале Жолдошбек победил решением Рафаэля Диаса из Бразилии, а Амангельды заставил сдаться своего соотечественника Елжана Алиаскара.

Султан выступает на профессиональном уровне больше пяти лет, и многие турниры он провел в Казахстане. Он представляет столичный клуб Tobet Top Team. Пусть и не в командном Гран-при, но он тоже намерен отстоять честь клуба на турнире NAIZA 49. Сейчас Жолдошбек идет на серии из четырех побед кряду.

Дастан начал выступать по профессионалам два с половиной года назад. Все свои поединки он провел под эгидой NAIZA, а представляет боец актюбинский клуб "Еркін күш". На его счету один нокаут и две победы приемами. Еще два поединка Амангельды выиграл решением.

Победитель этого боя станет официальным претендентом на пояс чемпиона, которым сейчас является файтер из Южной Кореи Су Енг Ю (9-2). Кроме того, лучший боец Гран-при получит дополнительный бонус в пять миллионов тенге.

Титульник с участием первой чемпионки-женщины и другие бои

Чемпионка женского минимального веса россиянка Валерия Карыгина (5-6-1) проведет первую защиту пояса против представительницы Кореи Йедам Сео (6-3). Карыгина подписывалась в лигу NAIZA на серии из трех поражений, но именно в Казахстане ей удалось перезапустить карьеру. В NAIZA Валерия добыла три победы в трех поединках и стала первой чемпионкой в женских дивизионах.

Но теперь ее ждет нелегкое испытание - бой с Сео, которая подписала контракт с NAIZA еще в прошлом году, но ее дебют был отложен из-за возможного попадания в UFC. В июне прошлого года Йедам выступила на турнире UFC в Сингапуре в рамках программы Road to UFC ("Путь в UFC"). Но в итоге она проиграла решением, и контракт с ней лучший промоушен мира заключать не стал.

Если Сео сумеет завоевать титул, то она составит Енгу компанию в списке корейских чемпионов лиги NAIZA.

В рамках турнира пройдут еще два боя, но они не относятся ни к каким-либо Гран-при, ни к поясам. Сначала встретятся полулегковесы - казахстанец Сырым Бектурсун (3-4) и Ислом Джумаев (2-2) из Узбекистана.

В главном карде подерутся полутяжеловесы из этих же стран - казахстанец Нургали Нургаипулы (2-1) и Шохбоз Ортиков (1-1) из Узбекистана.

Полностью кард NAIZA 49 выглядит следующим образом:

Звездный турнир по Batyrball с участием именитых боксеров, известных бойцов и не только

В ходе турнира организаторы не забудут и про Batyrball. Это новый вид спорта, который стал популярным в NAIZA в прошлом году. Он совмещает в себе элементы ММА (клетка), баскетбола (мяч и кольцо), регби (борьба за игровой снаряд) и борьбу (удерживание/блокирование соперников).

На 49-м турнире NAIZA выступят восемь команд: Motivator Team во главе с экс-чемпионом лиги Ильдаром Кудайбергеновым; Sever-Yug с топовым файтером Артемом Резниковым; Takhtay Team с известным бойцом и тренером Василием Тахтаем; Businessmen Team с предпринимателем Дамиром Аманжоловым; Karagandy Sport Academy с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым; QQB с двукратным призером олимпийских игр Адильбеком Ниязымбетовым; алматинская команда по американскому футболу Horda; первая профессиональная команда по баскетболу 3х3 из Казахстана Mao Team с Антоном Котенко.

Турнир будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале промоушена. Что касается билетов, то они продаются на сайте Zakazbiletov - стоимость варьируется от тысячи до 15 тысяч тенге.

Фото: NAIZA©️