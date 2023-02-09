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Новости спорта MMA Naiza

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Битва двух казахов: дерзкий 20-летний финишер встретится со звездой лиги Хабиба

Битва двух казахов: дерзкий 20-летний финишер встретится со звездой лиги Хабиба
©NAIZA

25 февраля в Алматы пройдет первый турнир бойцовской лиги NAIZA в этом году. В рамках 49-го ивента организации любителей смешанных единоборств ждет целый ряд интригующих событий: титульные бои в мужском полулегком и женском минимальном весе, казахстанское дерби в финале Гран-при легчайшего веса, а также финал командного Гран-при, в котором сойдутся бойцы из DAR Pro Team и Tobet Top Team.

Как раз таки в рамках командного соревнования фанатов ждет интересное противостояние между двумя казахстанскими полулегковесами - встретятся 20-летний Тимур "Акула" Серикулы (2-0) из DAR Pro Team и 25-летний Жасулан Акимжан (9-2) из Tobet Top Team. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему этот поединок заслуживает вашего внимания.

О поединке между двумя казахстанцами было объявлено в середине января. Кого-то организация этого боя обрадовала с точки зрения зрелищности и интереса в выявлении лучшего, но были и те, кто расстроился, увидев на постере двух местных бойцов. Однако сложно избежать столкновений между соотечественниками, когда в финале командного турнира встречаются два казахстанских коллектива. Изначально планировалось, что в финале Гран-при против Акимжана подерется Улан Тамгабаев (9-7), но из-за травмы его пришлось заменить на "Акулу".

Акимжана знает практически каждый фанат смешанных единоборств в Казахстане. На его счету девять побед при двух поражениях, причем пять раз он своих оппонентов нокаутировал. Это один из топов в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. Акимжан является одним из претендентов на пояс уже длительное время, и если бы не травма в прошлом году, то он уже подрался бы за титул.

Опыта у бойца клуба Tobet Top Team больше, чем у его соперника. Однако Серикулы быстро стал одной из восходящих звездочек в лиге NAIZA, добыв две яркие победы, едва успев выйти на профи-уровень. Только в сентябре на 44-м турнире промоушена он дебютировал в ММА, за 73 секунды удосрочив оппонента далеко не самым распространенным и легким по исполнению болевым приемом - рычагом колена:

Через полтора месяца Тимур выступил на NAIZA 47, принеся DAR Pro Team важную победу в полуфинале Гран-при. Соперником был россиянин Рашид Алиметов, до этого выигравший оба своих поединка. Но тут бой продлился еще быстрее, чем в сентябре, - соперник был нокаутирован "Акулой" за 57 секунд:

20-летний Серикулы является мастером спорта по жекпе-жек, панкратиону и рукопашному бою, а также кандидатом в мастера спорта по боксу, кикбоксингу и ММА. У спортсмена из Семея большой опыт выступлений на различных международных соревнованиях, а теперь стремительно развивающаяся карьера в профи-ММА.

Как мы уже говорили, у Акимжана больше опыта, да и среди болельщиков он куда известнее. Но "Акулу" это нисколько не смущает. Изначально Тимур, комментируя анонс своего третьего боя, заявил, что для него это первая серьезная проверка и что он выйдет в клетку с целью победить: "Будет нелегко, но я знаю, что в этом бою я выйду победителем, по воле Всевышнего", - заключил "Акула".

Реакция Жасулана не заставила себя долго ждать. Файтер из Астаны ответил так: "Из обращения своего соперника я увидел только "будет нелегко" и "попытаюсь сделать". 

Видать, такой ответ не устроил уже 20-летнего Серикулы, который обратился к Акимжану с более дерзким заявлением:

Этот обоюдный трэш-ток вызвал много шума в соцсетях. Бой для зрителей перестал казаться авантюрой, в которой Акимжан не оставит шансов малоизвестному юнцу. Многие из тех, кто не знал "Акулу" до анонса поединка, после громких заявлений ознакомились с его боями и поняли, что в клетке может произойти все что угодно. Тем интереснее будет предстоящая битва.

Акимжан идет на серии из пяти побед, и он один из тех бойцов, которого фанаты заранее отправляют в UFC. Но Серикулы в свои 20 лет бьется очень зрело, и пока никто не видел его слабых мест и пробелов в октагоне. Как бы ни ругали некоторые болельщики организаторов за разработку боя двух казахов, это противостояние должно понравиться многим.

Отметим, что во вторник в Алматы прошла ежегодная церемония NAIZA AWARDS, и в ходе нее между Серикулы и Акимжаном произошел напряженный разговор. Впоследствии оба бойца обратились к болельщикам в соцсетях, заявив, что это была просто беседа, где каждый задал свои вопросы в лицо. 

В рамках этой церемонии Тимур был признан проспектом года по версии NAIZA.

Фото: NAIZA©️

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Eagle FC Акимжан Жасулан Алматы

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