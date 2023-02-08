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Naiza Awards 2022: как это было? Гонорары на 250 миллионов тенге, 10 номинаций и "Зал Славы"

Naiza Awards 2022: как это было? Гонорары на 250 миллионов тенге, 10 номинаций и "Зал Славы"
©Naiza

Лучшая казахстанская лига MMA Naiza 7 февраля провела ежегодную награду промоушена NAIZA AWARDS 2022, где представила итоги 2022 года.

NAIZA AWARDS - награда, направленная на развитие индустрии ММА в Центрально-Азиатском регионе. Награда Naiza Awards представляет 10 номинаций. В этом году награждение проходит уже во второй раз по инициативе промоушена Naiza. На церемонию в этом году приехали бойцы лиги со всего Казахстана и даже из Таиланда. Само награждение началось с блистательной красной дорожки, где прошлись звезды и чемпионы NAIZA, мира кино, шоу-бизнеса и спорта в целом. Одним из первых на ежегодной церемонии выступил президент лиги Нурбек Карабала:

"Сегодня мы начинаем нашу вечеринку в историческом зале легендарной киностудии "Казахфильм". Я на мгновение заметил, что "Казахфильм" и "Найза" связаны между собой, у нас одна миссия. Если "Казахфильм" прославил актеров, продюсеров, режиссеров мира кино на весь мир, то мы тоже стараемся прославить спортсменов, тренеров и других специалистов из NAIZA на мир!

Оглядываясь на 2022 год, можно сказать, что он для промоушена стал одним из самых ярких, мы провели 12 ивентов, два из которых прошли в Актау и Актобе под эгидой Naiza Sport Week. Также хотелось бы отметить наши достижения в цифрах: рекламный охват составил около 30 миллионов зрителей. Онлайн-турниры посмотрели в среднем 2,5 миллиона человек. Naiza TV стал обладателем серебряной кнопки YouTube, а количество часов просмотров на канале Naiza TV составило 1,5 миллиона, гонорары бойцов приблизились к отметке 250 миллионов тенге.  

Это не просто бои, здесь присутствует идеология, имеющая большое воспитательное значение. При полной поддержке Алидара Болатулы в 2022 году мы открыли 7 спортивных клубов в Казахстане. Они включают не только ММА, но и такие виды спорта, как бокс, борьба и грэпплинг. Сегодня в этих спортивных клубах тренируются более 3000 молодых людей.

Мы стали свидетелями ярких нокаутов, удивительных возвращений и напряженных боев. Уверенно могу сказать, что мы продолжаем писать историю казахстанского ММА", - подытожил он свою речь.

Во время церемонии был открыт "Зал Славы" в честь первопроходцев смешанных единоборств, особо выдающихся спортсменов, которые оказали большое влияние на развитие ММА в истории Казахстана. Первыми среди достойных "Зала Славы" оказались Ашим Кали, Шокпутов Айбек, Жангалов Баян, Мекеев Сагындык, которые получили из рук основателя группы компаний DAR Алидара Утемуратова почетные грамоты.

Номинации и победители:

1.     SUBMISSION OF THE YEAR - Казбек Сагын

2.     KO OF THE YEAR - Магомед Кабардиев

3.     TEAM OF THE YEAR - Tobet Top Team

4.     COACH OF THE YEAR - Азиз Разыев

5.     PROSPECT OF THE YEAR - Тимур Серикулы

6.     UPSET OF THE YEAR - Фарходжон Машрапов

7.     MEDIA OF THE YEAR - Sports ru

8.     FIGHTER OF THE YEAR (WOMAN) - Валерия Карыгина

9.     FIGHTER OF THE YEAR - Алиби Идрис

10. FIGHT OF THE YEAR - Олжас Абзалиев vs Нургали Нургаипулы

Фото: ©Naiza

Напоминаем, что первый турнир 2023 года - NAIZA 49 пройдет 25 февраля в "Алматы Арене". Билеты уже в продаже на zakazbiletov, Сходим Алматы, kino.kz.

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Метки:
NAIZA MMA Казахстан

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