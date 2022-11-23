В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball. Видео на ESPN набрало миллион просмотров за час

О баскетбольной игре с элементами борьбы заговорили в мире, а в сети пользователи оставляют восторженные комментарии. За одну минуты видео с игры на странице одного из лучших мировых спортивных пабликов ESPN набрало за 1 час 1 миллион просмотров.

22 ноября казахстанская ММА лига NAIZA совместно с Doma-Doma провели игру по регболу под названием Batyr Ball в спортивном комплексе "Қоныс" в рамках недели Naiza Sport Week, которая проходит в городе Актобе с 20 по 23 ноября. Более того, красивую игру команд Batyr Ball можно было наблюдать в прямом эфире Naiza TV, что дает импульс развитию новых форматов развлекательного контента в отечественной креативной индустрии.

В Batyr Ball приняли участие столичные команды TAKHTAY TEAM и TOBET TOP TEAM, мангистауская команда QQB, команда из Алматы DAR TEAM, команда Ильдара Кудайбергенова MOTIVATOR, сборная грепплеров Leg Lock TEAM и актюбинские команды "Еркін күш" и "Көк бөрі".

"В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball, которая будет проходить в октагоне в рамках турниров промоушена Naiza. Я уверен, что она станет мега популярной в Казахстане. Мы строим историю нового вида спорта в стране - это симбиоз баскетбола с борьбой. Игра проходит в формате три на три в одно кольцо. Такого зрелища мир еще не видел. Возможно, в следующем году откроем лигу в Казахстане и чаще будем проводить игру Batyr Ball", - отмечает президент лиги Naiza Нурбек Карабала. Также, он не исключает, что все что не противоречит традициям, можно развивать в рамках Batyr Ball.

О правилах игры рассказал Самсон Аракелян (Big Som), основатель стрит корта Doma-Doma, рэпер:

"Этим летом мы впервые на площадке Doma-Doma в Актау провели турнир по регболу среди баскетболистов и бойцов лиги. Собственно, это стало началом сегодняшнего Batyr Ball. У нас есть высокие цели, но все на стадии тестинга. Что касается правила игры, в октагоне играют две команды, состоящие из 3 игроков каждая. Всего 2 раунда по 3 минуты. Мяч можно передавать, бросать, отбивать, катить и вести в любом направлении. Игра ведется только руками. Допускается проведение силовых приемов. Игрокам, находящимся без мяча, разрешается удерживать друг-друга. Желаю получить максимальное удовольствие от игры и обойтись без травм".

Общий призовой фонд игры составил 3,5 миллиона тенге. Команда-победительница игры Batyr Ball Motivator Team получила 2 миллиона тенге. За второе место команда Takhtay Team получила 1 миллиона тенге и за 3-е место команда QQB – Qazaqtyn Qara Balasy получила 500 тысяч тенге.

Напоминаем, вчера в финальном карде 2022 года в городе Актобе на туринире Naiza 48 в историческом бою победу одержал Казбек Сагын.

Фото: ©Naiza

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса