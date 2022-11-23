Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball. Видео на ESPN набрало миллион просмотров за час

В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball. Видео на ESPN набрало миллион просмотров за час
©Naiza

О баскетбольной игре с элементами борьбы заговорили в мире, а в сети пользователи оставляют восторженные комментарии. За одну минуты видео с игры на странице одного из лучших мировых спортивных пабликов ESPN набрало за 1 час 1 миллион просмотров.

22 ноября казахстанская ММА лига NAIZA совместно с Doma-Doma провели игру по регболу под названием Batyr Ball в спортивном комплексе "Қоныс" в рамках недели Naiza Sport Week, которая проходит в городе Актобе с 20 по 23 ноября. Более того, красивую игру команд Batyr Ball можно было наблюдать в прямом эфире Naiza TV, что дает импульс развитию новых форматов развлекательного контента в отечественной креативной индустрии.

В Batyr Ball приняли участие столичные команды TAKHTAY TEAM и TOBET TOP TEAM, мангистауская команда QQB, команда из Алматы DAR TEAM, команда Ильдара Кудайбергенова MOTIVATOR, сборная грепплеров Leg Lock TEAM и актюбинские команды "Еркін күш" и "Көк бөрі".

"В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball, которая будет проходить в октагоне в рамках турниров промоушена Naiza. Я уверен, что она станет мега популярной в Казахстане. Мы строим историю нового вида спорта в стране - это симбиоз баскетбола с борьбой. Игра проходит в формате три на три в одно кольцо. Такого зрелища мир еще не видел. Возможно, в следующем году откроем лигу в Казахстане и чаще будем проводить игру Batyr Ball", - отмечает президент лиги Naiza Нурбек Карабала. Также, он не исключает, что все что не противоречит традициям, можно развивать в рамках Batyr Ball.

О правилах игры рассказал Самсон Аракелян (Big Som), основатель стрит корта Doma-Doma, рэпер:

"Этим летом мы впервые на площадке Doma-Doma в Актау провели турнир по регболу среди баскетболистов и бойцов лиги. Собственно, это стало началом сегодняшнего Batyr Ball. У нас есть высокие цели, но все на стадии тестинга. Что касается правила игры, в октагоне играют две команды, состоящие из 3 игроков каждая. Всего 2 раунда по 3 минуты. Мяч можно передавать, бросать, отбивать, катить и вести в любом направлении. Игра ведется только руками. Допускается проведение силовых приемов. Игрокам, находящимся без мяча, разрешается удерживать друг-друга. Желаю получить максимальное удовольствие от игры и обойтись без травм".

Общий призовой фонд игры составил 3,5 миллиона тенге. Команда-победительница игры Batyr Ball Motivator Team получила 2 миллиона тенге. За второе место команда Takhtay Team получила 1 миллиона тенге и за 3-е место команда QQB – Qazaqtyn Qara Balasy получила 500 тысяч тенге.

Напоминаем, вчера в финальном карде 2022 года в городе Актобе на туринире Naiza 48 в историческом бою победу одержал Казбек Сагын.

 Фото: ©Naiza

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
NAIZA MMA Казахстан

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 13:05
MMA
В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball. Видео на ESPN набрало миллион просмотров за час В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball. Видео на ESPN набрало миллион просмотров за час
Сегодня , 09:49
MMA
Стал известен главный бой турнира UFC с участием Шавката Рахмонова Стал известен главный бой турнира UFC с участием Шавката Рахмонова
21 ноября, 14:56
MMA
Еще один казахский актер стал бойцом ММА: разгром в первом раунде и дерзкий трешток Еще один казахский актер стал бойцом ММА: разгром в первом раунде и дерзкий трешток
21 ноября, 13:35
MMA
Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC
21 ноября, 12:00
MMA
Прямая трансляция и кард NAIZA 48: вакантный пояс, бой трехкратного чемпиона мира по ММА и полуфинал Гран-при Прямая трансляция и кард NAIZA 48: вакантный пояс, бой трехкратного чемпиона мира по ММА и полуфинал Гран-при
20 ноября, 21:00
MMA
Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный
20 ноября, 20:24
MMA
"Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды "Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды
20 ноября, 19:30
MMA
Казахский боец ММА отказался от чемпионского пояса. Подробности Казахский боец ММА отказался от чемпионского пояса. Подробности
20 ноября, 18:30
MMA
Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC
20 ноября, 18:00
MMA
Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова
20 ноября, 15:54
MMA
Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру
20 ноября, 11:00
MMA
UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом
20 ноября, 08:02
MMA
Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова
20 ноября, 07:47
MMA
Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC
20 ноября, 07:28
MMA
Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC
20 ноября, 03:41
MMA
Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC
19 ноября, 09:19
MMA
Прямая трансляция шестого боя Жумагулова в UFC Прямая трансляция шестого боя Жумагулова в UFC
18 ноября, 23:53
MMA
Бой за пояс казахстанской лиги MMA закончился жестоким нокаутом Бой за пояс казахстанской лиги MMA закончился жестоким нокаутом
18 ноября, 23:15
MMA
Ветеран MMA из Казахстана избил своего соперника на турнире в Алматы Ветеран MMA из Казахстана избил своего соперника на турнире в Алматы
18 ноября, 22:57
MMA
Казахстанский актер дебютировал в MMA с досрочной победы Казахстанский актер дебютировал в MMA с досрочной победы
18 ноября, 22:34
MMA
Видео нокаута на 30-й секунде боя на казахстанском турнире по MMA Видео нокаута на 30-й секунде боя на казахстанском турнире по MMA
18 ноября, 22:01
MMA
Фируза Шарипова задушила соперницу во втором поединке в MMA Фируза Шарипова задушила соперницу во втором поединке в MMA
18 ноября, 10:44
MMA
Последний бой или увольнение? Что ждет карьеру Жумагулова в UFC после встречи с Джонсоном Последний бой или увольнение? Что ждет карьеру Жумагулова в UFC после встречи с Джонсоном
18 ноября, 10:23
MMA
У друга Хабиба отобрали пояс чемпиона без боя. Подробности У друга Хабиба отобрали пояс чемпиона без боя. Подробности
18 ноября, 07:28
MMA
Риск судейского "ограбления"? Прогноз Vesti.kz на шестой бой Жумагулова в UFC Риск судейского "ограбления"? Прогноз Vesti.kz на шестой бой Жумагулова в UFC
17 ноября, 23:51
MMA
"В нокдауне я бывал, в нокауте - никогда". Почему соперники боятся Шавката Рахмонова "В нокдауне я бывал, в нокауте - никогда". Почему соперники боятся Шавката Рахмонова
17 ноября, 20:30
MMA
Топовый казахстанский боец получил нового соперника Топовый казахстанский боец получил нового соперника
17 ноября, 16:30
MMA
"Из воздуха я деньги не делал". Шавкат Рахмонов ответил про ЧМ-2022 по футболу и новую машину "Из воздуха я деньги не делал". Шавкат Рахмонов ответил про ЧМ-2022 по футболу и новую машину
17 ноября, 13:59
MMA
Казахский нокаутер собирается побить звезду российского ММА на его же территории Казахский нокаутер собирается побить звезду российского ММА на его же территории
16 ноября, 13:28
MMA
Соперница "для галочки"? С кем Фируза Шарипова проведет второй бой в ММА Соперница "для галочки"? С кем Фируза Шарипова проведет второй бой в ММА

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus