Возвращение Ахметова, бой Касымбая и не только. Что ждет казахстанских любителей ММА на этой неделе

Заключительная полноценная неделя 2020 года подарит казахстанским любителям ММА целый ряд событий. Корреспондент Vesti.kz
рассказал о предстоящих выступлениях казахстанских бойцов на турнирах промоушенов One FC
, AMC Fight Nights
, NFC
и Alash Pride FC
.
Бой Кайрата Ахметова в со-главном событии вечера
33-летний Ахметов
(23-2) проведет бой на турнире One FC Collision Course II
, который пройдет в Сингапуре в пятницу, 25 декабря. Соперником опытного файтера из Талдыкоргана станет его ровесник из Южной Кореи - Дэ Хван Ким
(15-6-1). Поединок пройдет в промежуточном весе до 62,2 килограмма.
Кайрат не дрался с конца марта прошлого года. Этот простой во многом связан с травмой руки, которая вывела спортсмена из строя на некоторое время. В начале декабря этого года Ахметов должен был провести
поединок на другом турнире One FC против филиппинца Дэнни Кингада
(14-2), но бой был отменен из-за того, что в команде соперника обнаружили заразившихся коронавирусом. Сейчас представитель команды Arlan MMA Pro Team
идет на серии из двух побед.
Его соперник Ким последние два поединка проиграл единогласным решением. Это также случилось в 2019 году. До декабря 2014 года корейский файтер был непобежденным с десятью победами и одной ничьей. Но с тех пор на счету Кима лишь пять побед при шести поражениях. Отметим, что соперник Ахметова никогда не проигрывал нокаутом.
Громкий бой в российской лиге с участием Муратбека Касымбая
Сразу два представителя Казахстана проведут свои бои на турнире AMC Fight Nights 99
, который пройдет 25 декабря в Москве (Россия). Выступят тяжеловес Шахмарал Джетписов
(9-4) и полулегковес Муратбек Касымбай
(10-3).
36-летний Джетписов, представляющий команду Alash Pride
, свой последний бой проиграл. Случилось это в ноябре прошлого года на турнире АСА 102
в Алматы. До этого Шахмарал не проигрывал больше четырех лет, добыв за это время три победы (все сабмишенами).
Соперником Джетписова будет 25-летний россиянин Григорий Пономарев
(0-0), для которого этот поединок будет дебютным в профессиональной карьере. У Пономарева пять побед и два поражения в любителях. В мае 2018 года он техническим нокаутом во втором раунде проиграл Ризвану Куниеву
(9-2-1), который в воскресенье успешно защитил пояс чемпиона в лиге Eagle FC
.
Но главным событием этого ивента для казахстанских болельщиков станет поединок Касымбая против "Персидского дагестанца" Мохаммада Хейбати
(2-0). В сентябре Муратбек дрался за пояс организации в полулегком весе, выйдя на замену против чемпиона Мухаммеда Эминова
(13-1). По итогам пяти проведенных раундов единогласным решением победу одержал Эминов. Это поражение стало вторым подряд для 25-летнего Касымбая, представляющего команду Tobet Top Team
. Этот бой станет третьим для Муратбека в текущем году. Отличная возможность добыть победу и прервать неудачную серию.
Соперником Касымбая будет довольно известный, но не столь опытный в профессиональном ММА Хейбати. Иранский боец проживает в России, тренируется в Дагестане. Поэтому прозвище "Персидский дагестанец" объясняется довольно легко. Изначально Мохаммад должен был встретиться с другой восходящей звездой российского ММА - Чоршанбе Чоршанбиевым
(6-3-1) из Таджикистана. Но Чоршанбе с поединка снялся, поэтому Хейбати временно остался без соперника. По признанию самого Мохаммада, организация предложила ему на замену слабых соперников, поэтому он решил действовать самостоятельно, вызывая более опытных противников через Instagram. Удача повернулась к Хейбати лицом, потому что в краткие сроки вызов принял Касымбай. Теперь мастер трештока из Ирана проведет самый сложный бой в своей жизни.
Десять боев на Naiza Fighting Championship
Турнир NFC 27
в Алматы пройдет в четверг, 24 декабря. Кард ивента включает в себя десять поединков, в каждом из которых выступят казахстанцы. Всего проведут свои бои 15 казахстанских файтеров, а некоторые из них будут соперничать друг с другом.
Среди тех, кто примет участие, будут: Айжарык Кадырбаев
(0-0), Болат Заманбеков
(0-0), Утукжан Союзов
(3-1), Дастан Амангельды
, Мирас Мухаметжан
(3-1), Мансур Шахгирейев
(0-0), Ильдар Кудайбергенов
(2-0), Ибрагим Беков
(2-1), Адильбек Каиргали
(3-0), Магомед Кабардиев
(4-0), Николай Самсуев
(5-0), Мурад Абдурахманов
(6-1).
Также в карде будет поединок в женском легчайшем весе между Асем Жакеновой
(1-0) из Казахстана и Кариной Питецкой
(0-0) из России. В главном событии вечера казахстанец Асу Алмабаев
(11-2), являющийся чемпионом промоушена М-1
в наилегчайшем весе, померится силами с представителем Кыргызстана Алманбетом Абдывасы Уулу
(7-3).
"Стенка на стенку" в Alash Pride FC. Казахстан - Кыргызстан
В среду, 23 декабря, в Алматы пройдет турнир Alash Pride FC. Уже анонсировано девять поединков, в каждом из которых сойдутся казахстанские и кыргызстанские бойцы. Список казахстанских спортсменов:
- Двукратный чемпион страны по жекпе-жек Самат Мамедов
, для которого это будет дебютный бой в профессиональном ММА (0-0);
- 29-летний средневес Манарбек Шайхиев
(2-1);
- Чемпион Qazaqstan Fighter
в полулегком весе Еламан Шертаев
(2-1);
- Небитый легковес Максат Есболатов
(2-0);
- Представитель полулегкой весовой категории Асхат Акимов
(4-1-1);
- 23-летний проспект полулегкого веса Бакдос Олжабай
(7-1);
- Финалист первого гран-при Alash Pride Ильяр Асханов
(7-2);
- Бывший чемпион WEC
в наилегчайшем весе Ерасыл Шукатаев
(7-1).
В главном бою турнира встретятся непобежденный казахстанский легковес Азамат Бакытов
(3-0) и опытный файтер из Кыргызстана Ринат Саякбаев
(13-5-1).