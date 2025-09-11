Кто возьмёт пояс чемпиона? Непобеждённый казах подерётся с узбекским финишёром в ММА

21 сентября в Ташкенте (Узбекистан) состоится бойцовский турнир лиги OCTAGON. 79-й номерной ивент казахстанской организации возглавит титульный бой в лёгком весе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об интригующем противостоянии.

За пояс чемпиона OCTAGON в клетке сойдутся 22-летний непобеждённый боец из Казахстана Саят Абдуали (8-0) и 27-летний представитель Узбекистана Амирхон Алихуджаев (12-5).





Абдуали всю карьеру дерётся в OCTAGON - он шёл к поясу 3 года

Саят не имеет ни одного поражения в профи-ММА, он представляет команду TURAN ORDA FC из Шымкента. Более того, проведя восемь поединков за три года, только один его соперник сумел дойти до судейского решения - год назад он в Алматы выиграл у узбекистанца Асадбека Кохорова.

Последний бой он провёл в мае этого года на ивенте в Ташкенте, когда во втором раунде поймал на удущающий ветерана из Узбекистана Хусанбоя Атабаева. Если посмотреть на послужной лист Абдуали, то в последних трёх поединках он побеждал именно файтеров из Узбекистана.

Всего за свою карьеру Саят четырежды бился с бойцами из Узбекистана, трижды - с соперниками из Кыргызстана, один раз - с другим казахстанцем. И всё это было в рамках турниров лиги OCTAGON, где он дебютировал в ноябре 2022 года.

Соперник бился в лиге бойца UFC и дрался с чемпионом NAIZA

У Алихуджаева больше опыта, хотя дебютировал в ММА он всего на год раньше Саята - летом 2021 года. Ни один бой с его участием не дошёл до решения - у него 12 побед финишами (семь нокаутов и пять сабмишенов) при пяти досрочных поражениях (два нокаута и три сдачи).

В 2021-2022 годах Амирхон дрался в лиге своего соотечественника, выступавшего в UFC - Махмуда Мурадова. Там он добился трёх побед кряду, после чего стал биться в казахстанской NAIZA, где досрочно победил казахстанца Санжара Тажиева. Можно вспомнить инцидент с потасовкой после боя, когда Тажиеву не понравились громкие радостные возгласы от Алихуджаева. Тогда за соотечественника вступился его звёздный секундант Мурадов.

Потом он был финиширован будущим чемпионом лиги - украинцем, который на этой неделе будет драться за контракт с UFC.

Амирхон бился во многих разных лигах. С начала 2024 года выступает в OCTAGON, где добыл четыре победы и потерпел одну неудачу. В последнем поединке, в мае этого года, он за 67 секунд нокаутировал бразильца Маноэла Морейру дос Сантоса.

Конечно, публика будет на стороне Амирхона, так как бой пройдёт в Ташкенте. Однако перспективный Абдуали уже побеждал в этом городе местных спортсменов, и он достаточно уверен в своих навыках.

В 22 года у Саята уже 8-0, и это очень хорошая заявка. Если на следующей неделе он завоюет чемпионский пояс OCTAGON, то перед ним откроются новые пути. Именно из этой лиги в UFC напрямую попали такие казахстанцы, как Азат Максум и Бекзат Алмахан.

