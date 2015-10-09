Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Брат Топурии и Хамитов в деле: топ-10 громких боёв этой осени в казахстанском ММА

Брат Топурии и Хамитов в деле: топ-10 громких боёв этой осени в казахстанском ММА Бекзат Алмахан после боя в UFC. Фото: IG/bekzatalmahan©

До конца года в мировом ММА состоятся много событий с участием казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz представляет вам список топ-10 самых ожидаемых поединков бойцов из Казахстана.

10. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Даурен Ермеков - Крис Ханикатт


9. 5 октября, UFC 320 (Лас-Вегас). Николай Веретенников - Пунахеле Сориано


8. 25 октября, UFC 321 (Абу-Даби). Азат Максум - Митч Рапозо


7. 21 сентября. OCTAGON 79 (Ташкент). Саят Абдуали - Амирхон Алихуджаев (за титул)


6. 27 сентября, NAIZA 77 (Усть-Каменогорск). Казбек Сагын - Еламан Саясатов


5. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Артём Резников - Рауш Манфио


4. 23 октября, АСА 194 (Дубай). Анатолий Бойко - Куат Хамитов


3. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Асылжан Бахытжанулы - Евгений Ерохин


2. 22 ноября, UFC Fight Night (Доха). Алекс Перес - Асу Алмабаев


1. 22 ноября, UFC Fight Night (Доха). Бекзат Алмахан - Александр Топурия


