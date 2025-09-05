Что нужно знать об Александре Топурии: брат чемпиона UFC хочет остановить казахского нокаутёра

Казахстанец Бекзат Алмахан (12-2) всегда приковывает к себе большое внимание. И дело не только в зрелищном стиле и нокаутирующей мощи в руках бойца UFC, но и в уровне его оппозиции. Матчмейкеры каждый раз находят для казахстанца громких соперников. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом противнике Бекзата.

22 ноября состоится ивент UFC в Дохе (Катар), и именно в рамках этого события 27-летний Алмахан разделит октагон с 29-летним представителем Грузии Александром Топурией (6-1). Он является старшим братом чемпиона организации в лёгком весе Илии Топурии (17-0).

Алмахан - специалист по топ-боям, особенно с братьями звёзд

Бекзат дебютировал в лиге в марте 2024 года, выйдя на замену на коротком уведомлении против Умара Нурмагомедова, тогда ещё непобеждённого. В итоге россиянин победил по очкам с большим разрывом, зато Алмахан вошёл в историю как первый боец, который отправил Умара в нокдаун.

Долгое восстановление после операции отсрочило следующее выступление казахстанца до мая 2025 года. Он получил бой с единственным двойным чемпионом реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF) - Брэдом Катоной. До боя с Бекзатом он никогда не проигрывал досрочно. Однако Алмахану хватило 64 секунд, чтобы виртуозно нокаутировать канадца!

И теперь, в ноябре, он подерётся с Топурией. Бекзат уже бился с троюродным младшим братом экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова (Умаром), а теперь встретится и со старшим родным братом экс-чемпиона полулёгкого веса и действующего чемпиона лёгкого дивизиона Илии (Александром).

Топурия отдал 8 лет карьеры ради брата: он тренировал Илию

Александр - не тот случай, когда родственник звёздного бойца приходит в UFC из-за хайпа, но не имея при этом высоких навыков. Он действительно крут, даже несмотря на небольшое количество боёв в профи. И во многом ему должен быть благодарен младший брат за статус чемпиона и суперзвезды UFC.

Оба брата начали профессиональную карьеру в ММА в один день. Стартовали с двух побед, а затем Александр потерпел поражение нокаутом. Эта неудача вынудила Топурию-старшего взять паузу и тщательно поработать над своими пробелами, он сконцентрировался на боксе. Через некоторое время бокс Александра вышел на такой уровень, что сам Илия попросил брата тренировать его.

"Я пошел в боксёрский зал и стал много заниматься боксом. Каждый день я тренировал и тренировал бокс. Да, старался не терять джиу-джитсу, борьбу и силовые показатели, но в основном работал над боксом. И как-то мы встали в спарринг с Илиёй, и он заметил, насколько я вырос в боксе. Он сказал: "Ты вырос в боксе, теперь научи меня", - вспоминал старший брат в интервью Shak MMA.

Этот тандем понравился им обоим. Александр полноценно сфокусировался на тренерстве, а Илия с огромным удовольствием впитывал подсказки и советы своего брата, выводя боксёрскую технику на новый уровень. За эти годы Илия стал бойцом UFC и уже начал расчищать себе путь в титулу.

В 2021 году, спустя шесть лет отсутствия, Топурия-старший вернулся к боям. В течение полутора лет он нокаутировал в первом раунде трёх своих оппонентов. С рекордом 5-1 он готов был получить очередной бой, но в это же время стало известно, что Илие предложили титульный бой против Александра Волкановски. В итоге Топурия-старший решил, что своя карьера вновь подождёт, а сейчас важнее помочь брату.

В итоге он пропустил ещё почти два года. Но это того стоило, ведь когда Илия стал чемпионом, он сразу же повлиял на быстрое приглашение Александра в UFC. Получается, что Топурия-старший вывел Илию на новый уровень, а тот отблагодарил его помощью с молниеносным подписанием в лучшую лигу мира.

Борцовская база и элитный ММА-бокс - это про Топурию

С самого детства братья занимались единоборствами. Уже в четыре года начались занятия дзюдо, а чуть позже - более серьёзные тренировки по греко-римской борьбе. Затем последовал переход в джиу-джитсу, где Александр и Илия стали первыми грузинскими чёрными поясами, а уже потом бокс.

За счёт такой универсальной базы Александр, как и Илия, везде чувствует себя комфортно. При этом они всё же разные. Со стороны кажется, что Илия - более рискованный боец, а Александр любит всё рассчитывать, работая с запасом. Возможно, где-то от этого страдает зрелищность, так было и в его дебюте в UFC.

В феврале этого года он единогласным решением судей победил ранее небитого австралийца(7-1). В каждом раунде Топурия-старший показывал высокий уровень защиты в боксе (уклоны, работа ног), умение точечно контратаковать (тайминг, распределение сил), а в третьем раунде продемонстрировал мощный грэпплинг, контролируя соперника больше четырёх минут.

То есть, в руках Топурии (да и в ногах тоже) - есть убийственная мощь, но он не форсирует события и готов пожертвовать нацеленностью на финиш ради чёткой стратегии и плана. Поэтому ярко выраженных слабых мест у Александра нет, или, вернее, о них никто не знает. Единственное поражение он потерпел ещё больше десяти лет назад, и тогда он был совсем другой, ещё "зелёный" и предсказуемый.

Чемпион считает, что Топурия возьмёт пояс. Он сильнее брата?

В настоящее время в легчайшем дивизионе, где выступают Бекзат и Александр, чемпионом является другой грузинский боец Мераб Двалишвили (20-4). И он очень высоко оценивает навыки своего соотечественника, веря, что он унаследует его титул в будущем.

"Я тренировался с Александром пару раз, он очень сильный. Он, может быть, даже лучше Илии, очень хорош. В этом весе его никто не побьёт, вот настолько он хорош. Нет никакой проблемы в том, что он в моём весе. Мы никогда не подерёмся, потому что оба грузины. Даст бог, я буду чемпионом, когда он зайдёт в топ-5, и тогда я либо сменю весовую, либо закончу карьеру", - говорил он в интервью MMA por Carlos Contreras Legaspi.

Поэтому противостояние между Алмаханом и Топурией-старшим станет страшнейшим столкновением двух мастеров досрочных побед, двух ярких бойцов с нокаутирующей мощью. На стороне казахстанца больше практического опыта (количество боёв, в том числе на уровне UFC с топ-оппозицией), но Александр - тот, кто сделал из Илии одного из опаснейших панчеров в мировом ММА.

Безусловно это один из тех боёв, который нельзя будет пропустить ни в коем случае. Сейчас у Бекзата 1-1 в лучшей лиге мира, а у Александра - 1-0. Обоим очень нужна победа, но выигравшим может стать только один из них.

Отметим, что на этом же турнире в октагон вернётся топовый боец наилегчайшего веса из Казахстана Асу Алмабаев (22-3). Его ждёт дуэль с американцем Алексом Пересом (25-9).