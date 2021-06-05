Видео тяжелого нокаута, или как боец из Казахстана потерпел первое поражение в карьере

25-летний казахстанский боец смешанного стиля Ринат Сагынтай (9-1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В дебютном поединке на турнире Brave CF в Минске (Беларусь) он уступил 26-летнему местному файтеру Денису Магеру (8-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первое поражение в карьере. Казахстанец был нокаутирован в дебютном поединке известного ММА-промоушена

Бой, проходивший в супер-полусреднем весе (до 79,4 килограмма), завершился победой Магера нокаутом уже в первом раунде - он удачно попал в подбородок, после чего Сагынтай капитулировал:

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