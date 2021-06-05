Первое поражение в карьере. Казахстанец был нокаутирован в дебютном поединке известного ММА-промоушена

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец смешанного стиля Ринат Сагынтай (9-1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Это случилось в дебюте под эгидой известного азиатского промоушена Brave CF на турнире в Минске (Беларусь), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 25-летнего файтера из Шымкента, ранее выступавшего под эгидой лиг WEF Selecion, ZZ Promotions, Triumph Fights, Alfa FC, Octagon Promotion и Aikol FC был непобежденный до сегодняшнего дня 26-летний представитель Беларуси Денис Магер (8-0).

Бой, проходивший в супер-полусреднем весе (до 79,4 килограмма) завершился победой Магера техническим нокаутом уже в первом раунде. Поединок начался с медленной разведки, но во второй половине пятиминутки бойцы стали активнее работать в стойке, что и привело к положительному результату для Дениса.

Для Сагынтая этот поединок был десятым в карьере. Теперь на его счету девять побед, из которых пять нокаутов и четыре сабмишена, а также одно поражение. В активе Магера восемь побед - три нокаутом, четыре сабмишеном и одна решением.

После окончания боя Магер первым делом пожелал Сагынтаю здоровья.

Это был первый бой Рината, который проходил за пределами Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, что в марте успешный старт в бахрейнском промоушене взял непобежденный боец наилегчайшего веса из Казахстана Азат Максум (12-0).

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