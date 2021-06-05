Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Первое поражение в карьере. Казахстанец был нокаутирован в дебютном поединке известного ММА-промоушена

Все завершилось в стартовом раунде.

Первое поражение в карьере. Казахстанец был нокаутирован в дебютном поединке известного ММА-промоушена
Ринат Сагынтай. Фото: Octagon Promotion©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Казахстанский боец смешанного стиля Ринат Сагынтай (9-1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Это случилось в дебюте под эгидой известного азиатского промоушена Brave CF на турнире в Минске (Беларусь), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 25-летнего файтера из Шымкента, ранее выступавшего под эгидой лиг WEF Selecion, ZZ Promotions, Triumph Fights, Alfa FC, Octagon Promotion и Aikol FC был непобежденный до сегодняшнего дня 26-летний представитель Беларуси Денис Магер (8-0).

Бой, проходивший в супер-полусреднем весе (до 79,4 килограмма) завершился победой Магера техническим нокаутом уже в первом раунде. Поединок начался с медленной разведки, но во второй половине пятиминутки бойцы стали активнее работать в стойке, что и привело к положительному результату для Дениса.

Для Сагынтая этот поединок был десятым в карьере. Теперь на его счету девять побед, из которых пять нокаутов и четыре сабмишена, а также одно поражение. В активе Магера восемь побед - три нокаутом, четыре сабмишеном и одна решением.

После окончания боя Магер первым делом пожелал Сагынтаю здоровья.

Это был первый бой Рината, который проходил за пределами Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, что в марте успешный старт в бахрейнском промоушене взял непобежденный боец наилегчайшего веса из Казахстана Азат Максум (12-0).

"Поставит крест на перспективах". Американского бойца предостерегли от поражения от Жумагулова в UFC

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Казахстан Шымкент Беларусь Минск

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
04:19
Единоборства

Первое поражение в карьере. Казахстанец был нокаутирован в дебютном поединке известного ММА-промоушена
Вчера
13:21
Бокс

Флойд Мейвезер заявил о готовности провести реванш с Конором МакГрегором
Вчера
12:03
Единоборства

Дебют непобежденного казахстанца в Brave. В какое время пройдет бой и где его смотреть?
3 июня
19:09
Единоборства

Хабиб решил стать футболистом: есть зарплата и клуб, а партнер - экс-игрок КПЛ
3 июня
17:00
Единоборства

Хабиб показал видео своего гола. Роналдо отреагировал
3 июня
10:10
Единоборства

Казахстанский боец Акимжан выступит на турнире Хабиба в Алматы. Есть соперник
2 июня
12:50
Единоборства

Дебют Оспанова в PFL, бой Хамитова, Рахмонов в UFC, приезд Хабиба в Алматы. Что интересного будет в июне в ММА?
2 июня
11:00
Единоборства

Хабибу готовы заплатить 440 миллионов за прощальный бой
2 июня
00:14
Единоборства

Казахстанец получил бой за титул в АСА
1 июня
16:55
Единоборства

Непобежденный казахстанец дебютирует в известном ММА-промоушене
31 мая
17:21
Единоборства

"Будем переть в UFC". Казахстанский боец - о жизни в США, Головкине, тоске по дому и знакомстве с Даной Уайтом
29 мая
14:37
Единоборства

Казахстанcкий файтер назвал желаемого соперника после победы над экс-бойцом UFC
29 мая
07:39
Единоборства

Казахстанец победил экс-бойца UFC из Бразилии на турнире в России
27 мая
20:51
Единоборства

В Алматы пройдет турнир по ММА с участием Хабиба
27 мая
16:59
Единоборства

"Как Тони Фергюсон". Иностранные фанаты поделились впечатлениями после боя Исмагулова
27 мая
14:00
Единоборства

Чемпион с приставкой "экс" и перспективная артиллерия. Кто выделяется из бойцов казахстанского менеджера в UFC
26 мая
10:42
Единоборства

Боец казахстанского менеджера попал в топ-15 рейтинга UFC
26 мая
09:11
Единоборства

Подписался в новую лигу, но все еще не дебютировал. Что известно о простое Асу Алмабаева
25 мая
14:10
Единоборства

Сразу два титульника в АСА, или почему ММА в Казахстане поднимается на ступень выше
24 мая
23:30
Единоборства

Казахстанский боец Резников проведет титульный бой против чемпиона АСА
24 мая
22:22
Единоборства

Стал известен гонорар казахского бойца Исмагулова за победу в UFC
24 мая
17:01
Единоборства

Казахстанец Кичигин против экс-бойца UFC из Бразилии, или что ждать на этой неделе любителям ММА
23 мая
03:32
Единоборства

Неудачный дебют. Казахский боец проиграл в первом поединке в октагоне UFC
23 мая
02:40
Единоборства

Побывал в нокдауне, но победил. Исмагулов разобрался с дерзким дебютантом из Бразилии
22 мая
10:14
Единоборства

"Вы деретесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями". Казахский файтер сделал заявление перед четвертым боем в UFC
22 мая
08:36
Единоборства

Самая горячая девушка-боец потерпела первое поражение в ММА
22 мая
08:05
Единоборства

Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки на дуэли взглядов перед турниром UFC
22 мая
00:05
Единоборства

Обидчик Жумагулова в UFC попал в больницу после неудачной весогонки
21 мая
21:51
Единоборства

"Много времени играет на домбре". Казахский боец UFC из Китая рассказал о своем досуге
21 мая
19:51
Единоборства

В одном карде. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию турнира UFC c участием казахских бойцов
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика