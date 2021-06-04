"Поставит крест на перспективах". Американского бойца предостерегли от поражения от Жумагулова в UFC

Обозреватель mma.uno Стив Дункан поделился своими ожиданиями от третьего поединка Жалгаса Жумагулова в UFC, в котором он встретится с Джеромом Риверой из США. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал фаворита и главный стимул аутсайдера боя.

"Жумагулов постарается одержать свою первую победу в UFC. Он проиграл два поединка, при этом первый раз решение судей было спорным. Я считаю его фаворитом в предстоящей схватке. Он выглядит более мощным и доминирующим. Однако его соперник находится в более критической ситуации. Ривера проиграл три матча в UFC, и последняя неудача поставит крест на его перспективах. Он не смог отметиться яркими боями и в последнем бою был нокаутирован. Я отдаю предпочтение Жумагулову, но предполагаю, что соперник будет драться изо всех сил. Это должно быть зрелищно", - отметил Дункан.

Напомним, что свой третий бой в UFC Жумагулов проведет 10 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 264, который возглавит третий поединок между Дастином Порье (27-6-0-1) и Конором МакГрегором (22-5).

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В предыдущих поединках Жалгас уступил судейским решением Раулиану Пайве (20-3) из Бразилии и Амиру Альбази (14-1) из Швеции.

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