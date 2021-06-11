Видео полного боя. Как Арман Оспанов проиграл тяжелым нокаутом в дебютном поединке в США

Его соперником был экс-боец UFC.

Фото: PFL©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 06:05

Сегодня, 11 июня, казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-4) с поражения дебютировал в лиге Professional Fighters League (PFL). В своем первом заокеанском поединке "Сункар" проиграл американцу Крису Уэйду (19-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тяжелый нокаут. Оспанов потерпел поражение в дебютном поединке в американской лиге

Бой, открывавший турнир PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США), завершился победой 33-летнего американца нокаутом во втором раунде. Представляем вашем вниманию видео полного боя.

 

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Сегодня 06:05
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