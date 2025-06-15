Узбекский боец ММА стал чемпионом известного зарубежного промоушена

Опытный боец ММА из Узбекистана Махмуд Мурадов (29-8-0-1) завоевал пояс временного чемпиона европейской лиги OKTAGON. В титульном противостоянии он бился с экс-чемпионом из Чехии Патриком Кинцлом (28-12-0-1), передают Vesti.kz.

Поединок в среднем весе прошел в рамках 72-го номерного события лиги OKTAGON в Праге (Чехия). Он продлился все пять раундов и завершился победой 35-летнего Мурадова единогласным решением судей.

Теперь у Махмуда имеется серия из четырех побед, которая началась еще в. В лучшей лиге мира он выступал с 2019 по 2024 годы, одержав в ней четыре победы и потерпев два поражения.

А вот 35-летний Кинцл потерпел второе поражение кряду, хотя до этого шел на серии из четырех побед, трижды защитив пояс лиги OKTAGON.



Добавим, что в конце месяца, 28 июня, в Гамбурге (Германия) пройдет ивент OKTAGON 73. На этом турнире за пояс чемпиона подерется казахстанский файтер наилегчайшего дивизиона Жалгас Жумагулов (17-9).

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