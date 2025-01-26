Триумфом завершился титульный бой Нурмагомедова

В Дубае (ОАЭ) состоялся турнир PFL Road to Dubai Champions Series, главным событием которого стал бой чемпиона Bellator в легком весе россиянина Усмана Нурмагомедова (19-0) против претендента из Ирландии Пола Хьюза (13-2).

Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Нурмагомедова судейским решением по итогам пяти раундов.

Таким образом Нурмагомедов в третий раз успешно защитил титул.

Усман по-прежнему непобедим, для это 19-я победа в карьере. Для Хьюза это вторая неудача при 13 выигрышах.